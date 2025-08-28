„Megaláznak a nyaralási trükk miatt, amivel lefoglalom a gyerekeket – azt mondják, önző vagyok”

Online adta ki magából minden bánatát egy kimerült édesanya, akinek elege lett abból, hogy férjét és őt is állandóan kritizálják azért, amiért trükköt vetnek be nyaralásuk alatt, hogy jól érezzék magukat. Kayla Squier ugyanis elárulta, míg ő és párja kettesben töltöttek egy napot all inclusive szállásukon, addig gyerekeik a szálloda kölyökklubjában múlatták az időt. Ezt azonban más szülők élesen kritizálták. Sőt, még egyik legjobb barátnője is megdöbbent Kaylaék döntésén. A nő most megosztotta csalódottságát.

A legjobb barátnőm, akit több mint 20 éve ismerek, megdöbbent, amikor elmondtam neki, hogy kipróbáltuk a gyerekklubot. Voltak olyanok is, akik azt kommentelték, hogy lusták és önzők vagyunk, amiért beadtuk a gyerekeket a megőrzőbe. Az ilyen visszajelzések miatt hezitálnak sokan, hogy nyíltan beszéljenek ezekről a döntésekről, mert tudják, hogy ítélkezni fognak felettük, mielőtt bárki értené a teljes helyzetet. Még néhány családtag is kétségeket fogalmazott meg és biztonsági aggályokat vetett fel, ami még nagyobb nyomást helyezett ránk

- árulta el Kayla, kiemelve, már az út előtt is félt attól, mit fognak mondani róla majd emiatt, azonban most úgy döntött, kiáll magáért.

Kayla két gyermeke, az ötéves Eli és négyéves Vayda is autizmussal küzd, ezért mindig kényszeresen figyelt rájuk minden útjuk során. Most azonban, hogy mindketten nagyobbak és jobban kommunikálnak, úgy döntöttek férjével a 2024-es mexikói nyaralásuk során, hogy kipróbálják a klubbot. Az anyuka nem titkolja, erre neki is szüksége volt, mert mentálisan teljesen kimerült.

Amikor elsétáltam a klub mellett, láttam, hogy nevetnek és játszanak, ettől megnyugodtam

- közölte, hozzátéve, a gyermekvigyázó üvegfallal volt körbevéve, így minden látszott kívülről.

Döntésük pedig olyan jónak bizonyult, hogy nem sokkal később, amikor egy óceánjáróra mentek üdülni, ott is kihasználták a fedélzeti gyerekprogramok lehetőségét.

A hajóúton a férjemmel először tudtunk végigvinni egy felnőtt beszélgetést hónapok óta. Nevettünk, elmentünk egy stand-up előadásra, és még a spa-ba is eljutottam. A gyerekklub adott nekünk időt levegőt venni. Ez talán egyszerűnek hangzik, de két neurodivergens gyerek édesanyjaként az ilyen pillanatok nagyon ritkák

