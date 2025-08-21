Ajándékot vitt szerelmének, őt érte az igazi kellemetlen meglepetés

Egy nő teljesen összeomlott, miután születésnapi ajándékot vitt annak a férfinak, akivel randizni kezdett, de nem az ajándék lett a meglepetés. A történetét a The Sun tanácsadó rovatának, Deidre-nek mesélte el, és kért tőle segítséget.
A férfival egy társkereső alkalmazáson ismerkedtek meg, és azonnal jól kijöttek egymással. Közös témájuk a megcsalás volt: a nő egy hosszabb kapcsolatnak vetett véget, mert megcsalták. Ezután barátnője unszolására kezdett újra randizni, és hamar megtalálta ezt a férfit, akinek hasonló múltja volt. Jól megértették egymást, és sokat beszélgettek a traumáikról.
A 41 éves férfi sportautóval járt és sikeres életet élt. Azt mondta, sosem házasodott meg, mert egyszerűen nem találta meg az igazit. A 37 éves nő unokatestvére a férfi háza közelében lakott, így ismerte a környéket. Innen jött az ötlet, hogy meglepi a férfit a születésnapján.
A születésnap egy hónappal azután volt, hogy elkezdtek randizni. A nő ajándékokat vett neki, és elindult, hogy meglepje. Az elit környéken, a ház mögötti utcában parkolt le, ahonnan pont belátott a kertbe, de ott őt várta az igazi meglepetés: a férfi két kisgyermekkel játszott.
A nő azonnal rájött, mi is történik, megfordult és sírva ment haza. Később, amikor a férfi felhívta, őszintén elmondott neki mindent, amit látott. A férfi ekkor bevallotta, hogy valóban házas, és könyörgött, hogy a nő ne szakítson vele ugyanis éppen válnak el.
A nő most tanácstalan, mit tegyen. Deidre válasza egyszerű volt:
Vele maradhatsz, de ha eddig nem volt veled őszinte, miért gondolod, hogy ezután az lesz?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.