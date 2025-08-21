Ajándékot vitt szerelmének, őt érte az igazi kellemetlen meglepetés

Egy nő teljesen összeomlott, miután születésnapi ajándékot vitt annak a férfinak, akivel randizni kezdett, de nem az ajándék lett a meglepetés. A történetét a The Sun tanácsadó rovatának, Deidre-nek mesélte el, és kért tőle segítséget.

Ajándékot vitt a szerelmének, őt érte a meglepetés / Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock (Illusztráció)

A férfival egy társkereső alkalmazáson ismerkedtek meg, és azonnal jól kijöttek egymással. Közös témájuk a megcsalás volt: a nő egy hosszabb kapcsolatnak vetett véget, mert megcsalták. Ezután barátnője unszolására kezdett újra randizni, és hamar megtalálta ezt a férfit, akinek hasonló múltja volt. Jól megértették egymást, és sokat beszélgettek a traumáikról.

A 41 éves férfi sportautóval járt és sikeres életet élt. Azt mondta, sosem házasodott meg, mert egyszerűen nem találta meg az igazit. A 37 éves nő unokatestvére a férfi háza közelében lakott, így ismerte a környéket. Innen jött az ötlet, hogy meglepi a férfit a születésnapján.

A születésnap egy hónappal azután volt, hogy elkezdtek randizni. A nő ajándékokat vett neki, és elindult, hogy meglepje. Az elit környéken, a ház mögötti utcában parkolt le, ahonnan pont belátott a kertbe, de ott őt várta az igazi meglepetés: a férfi két kisgyermekkel játszott.

A nő azonnal rájött, mi is történik, megfordult és sírva ment haza. Később, amikor a férfi felhívta, őszintén elmondott neki mindent, amit látott. A férfi ekkor bevallotta, hogy valóban házas, és könyörgött, hogy a nő ne szakítson vele ugyanis éppen válnak el.

A nő most tanácstalan, mit tegyen. Deidre válasza egyszerű volt: