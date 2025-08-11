Csősz Bogi kitálalt volt férjéről: Azonnal igent mondott neki

Csősz Boglárka férje egy gazdag, török üzletember volt, Burak Talu, akitől azóta már elvált, de több mint tizenegy évig egy párt alkottak. Kettejük története a mai napig izgatja a nyilvánosság fantáziáját.

Csősz Boglárka szerint nagyon fontos egy férfinél, hogy milyen életszakaszban van épp, és milyen egzisztenciával rendelkezik (Fotó: Mate Krisztian)

Csősz Boglárka: „Nekem mindig a férfi bölcsessége volt az első”

Csősz Bogi egy videós podcast műsorban mesélt őszintén életének arról az időszakáról, amikor megismerkedett férjével. Amikor kiköltözött, nem voltak barátai és ismerősei, nem volt egy biztonságos közege, ahol kiönthette volna a lelkét. Ugyanakkor ő az a típusú ember, aki nem is szeret igazán panaszkodni. Azt viszont kimondottan szereti, ha egy férfi már egzisztenciával rendelkezik.

„Hogy mit keresek egy férfiban: nem a külső az elsődleges. Nekem mindig a férfi bölcsessége volt az első. Hogy érett legyen arra, hogy egy családot fenntartson, megalapítson, akár egy nőt jó tanácsokkal ellásson, támogasson. Ehhez a fajta bölcsességhez meg kell érni. Amikor mi találkoztunk, a volt férjem 38 éves volt, ez már az a kor, amikor ő már nagyon sokat tapasztalt, nem csak az üzleti életben, hanem az életben is. Sokat utazott, már tudta, hogy házasságot szeretne, készen állt arra, hogy legyen egy komoly kapcsolata, amilyen előttem nem volt neki.”



Mint kiderült Burak Talu már az első éjszakán azt mondta Boginak, hogy ő az a nő, akit feleségül venne, de akkor ő csak azt hitte, hogy viccel. Pár hónappal később azonban megkérte a kezét.

„Azonnal igent mondtam, számomra nem volt kérdés. Nekem ő megtestesítette azt a férfit, akit elképzeltem, ez nagyon fontos volt. Meg persze ott van a család is, hogy honnan érkezik, mit hoz magával. Szerintem egy nőnek az is fontos, hogy milyen családba házasodik be. Hogy milyen lesz a kapcsolata szülőkkel, a testvérekkel, a testvérek házastársával. Ez számomra mindig is érték volt, nekem a család a minden. Még akkor is, hogyha a saját családomra nincs sok időm, de nagyon fontosak számomra, mint ahogyan a mellettem lévő férfi családja is.”

S hogy Bogi el tudná-e képzelni, hogy magyar férje legyen a jövőben?

„Abszolút! Nekem nem volt fontos, hogy melyik kultúrából érkezik, vagy honnan, teljesen mindegy, a mai napig is mindegy.

Nyilván azt preferálom, ha magyar, mert a saját anyanyelvem, meg ugyanabból a kultúrából származunk, ugyanazokkal az értékekkel. Mindemellett szerintem fontos az is, hogy ő hogyan értékel téged, mint nőt, hogy mit jelentesz számára. “

Csősz Boglárka párjával kapcsolatban úgy nyilatkozott: egy férfiban elég gyorsan megmutatkozik, hogy milyen áldozatra képes egy nőért és milyen az egzisztenciája. „Sajnos olyan társadalomban élünk, ahol azok a férfiak, akik még nem teljesedtek ki és nem élték meg a munkában azt a fajta sikert, amit szerettek volna, akkor mellettük a nő csak egy ugródeszka lehet” Bogi ugyanakkor hozzátette, hogy mindezt egy férfi együtt szeretné elérni a nővel, az már egészen más kategória.