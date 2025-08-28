"Teljes életet élt" - kedvenc hobbija közben zuhant a halálba a fiatal családapa

Egyetlen egy dolog nyújt vigaszt Tom Smith családjának a gyász közepette: az, hogy a fiatal családapa aközben vesztette életét, hogy azt csinálta, amit a legjobban szeretett. A 36 éves boltoni férfi ugyanis épp a Snowdon csúcsát szerette volna meghódítani, miközben a Crib Goch nevezetű ösvényen haladt. Ott azonban sajnálatos módon valami miatt megcsúszhatott és a halálába zuhant. Életét több súlyos szervi sérülése miatt már nem lehetett megmenteni.

Hegymászás közben vesztette életét. / Fotó: JustGiving

A tragédia augusztus 16-án történt. Balesetét követően szemtanúk azonnal riasztották a hatóságokat, akik hegyimentő csapatokat küldtek a helyszínre, azonban a fedélzeten lévő, kiérkező orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani. Ennek ellenére Tom halála miatt vizsgálatot indítottak. Családja pedig hálája jeléül úgy döntött, adománygyűjtésbe kezd.

A párom és gyermekeink édesapja, Tom, a számára egyik legkedvesebb helyen, a Snowdonia Nemzeti Parkban kirándult, amikor sajnos életét vesztette. Számos bátor ember segített Tomnak, köztük a Llanberis-i Hegyi Mentőcsapat, akik kulcsfontosságú szerepet játszottak abban, hogy gondoskodjanak róla, és lehozzák a hegyről, hogy hazatérhessen a családjához. Kérlek, támogassátok ezt a csodálatos csapatot, amennyire csak tudjátok

- közölte az elhunyt férfi párja, Shelly Price, aki a közösségi médiában már így emlékezett meg szeretett férjéről:

Ahogy sokan már tudjátok, Tom a legcsodálatosabb és legszeretőbb társ, valamint három gyönyörű gyermekünk édesapja, a hétvégén tragikus módon életét vesztette. Tom teljes életet élt, mindig új kalandokat és célokat keresett, és a világ egyik legszebb helyén távozott közülünk, azt csinálva, amit a legjobban szeretett

- idézte őt a Mirror.