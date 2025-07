Így élnek odafent az űrállomáson: nézd meg, mit csinált Kapu Tibor az űrben! - Galéria

Kapu Tibornak valószínűleg egy álma vált valóra, amikor bekerült a Hunor programba, és második magyar űrhajósként lehetőséget szerzett arra, hogy egy expedíció keretein belül heteket tölthessen el a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). És bár sokan azt gondolnák, hogy odafent csak szórakozásból áll az élet, a valóság egészen más: a fedélzeten tartózkodóknak minden perce be van osztva. Képgalériánkban most megmutatjuk, milyen az élet az ISS-en – és hogyan dolgozik ott épp most Kapu Tibor!

Kapu Tibor egy gyors szelfivel örökítette meg életének legkülönlegesebb küldetését / Fotó: Hunor program

Miket kell csinálni Tibornak?

A mindennapok odafent távol állnak a sci-fik világától. Az űrhajósok komoly tudományos kísérleteken dolgoznak, edzenek, karbantartják az állomást, és persze néha a Földet is megcsodálhatják. Ráadásul a Hunor program résztvevőjeként Kapu Tibor nemcsak magyar, de nemzetközi kutatásokhoz is hozzájárul. De azért természetesen időnként fotókra is futja az idejéből.

Pár nap múlva hazatérhet Kapu Tibor

Az időközben a mindenki szívét meghódító Kapu Tibor és három űrhajóstársa visszatérésének időpontja már a kilövéstől lázban tartja az embereket. Érkeztek is a találgatások a hazaérkezés időpontját illetően, azonban lapunk megtudta, hogy Kapu Tibor várhatóan július 14-én fejezi be a küldetését, és magyar idő szerint 13:05-kor elhagyhatja a Nemzetközi Űrállomás fedélzetét.

A Crew Dragon „Grace” űrhajó Kalifornia partjainál landol majd.

Űrbéli reggeli. Az űrhajósok napirendje szigorú.

De addig is, nézd meg galériánkat, és lesd meg, hogyan zajlik az élet ott fent a Nemzetközi Űrállomáson!