,,Akárhogy is, már jártál ott korábban" - gyönyörűen meséli el a halált gyerekének az édesanya

Sokat beszélünk arról mennyire kínos beszélgetés, ha a gyerekünknek a szülés folyamatát kell ábrázolnunk, de van egy ennél kényesebb téma is, mégpedig, hogy mi történik, ha meghalunk.

Fotó: Pexels.com

Ez egy igen nehéz kérdés lehet egy felnőtt számára is, mivel ők sem tudják pontosan, így a válasszal is érzékenyen kell bánnunk. Azoknak, akik szilárdan követnek egy olyan vallást, ahol ez pontosan le van írva, talán nekik könnyebb dolguk van a magyarázatot illetően, de biztosan maradnak olyan összetett vagy további kérdések, amiken nehéz lehet eligazodni. Különösen nehéz úgy megfogalmazni a választ, hogy ne érezzenek nehézséget a gyerekek emiatt, azonban korosztálytól függetlenül ez egy nehéz téma.

Egy Penny nevű anyuka elárulta, milyen módszert használ, a halál leírására gyerekeinek.

,,Amikor a gyerekeim azt kérdezték: „Anyu, hova mész, miután meghalsz?”, azt válaszoltam nekik: „Szerintem valószínűleg oda mész, ahol a születésed előtt voltál.” Erre ők megkérdezték: „Az hol van?”, én pedig azt válaszoltam: „Nem tudom. Nem emlékszem. Lehet, hogy egy hely, lehet, hogy semmi. Akárhogy is, már voltatok ott korábban. Mert mielőtt idejöttetek, ha valahol máshol voltatok, akkor is jól voltatok. És ha sehol sem voltatok, az is rendben volt. Tehát ha meghaltok és máshova mentek, akkor is jól lesztek. De ha meghaltok és nincs semmi, akkor is rendben lesz, mert korábban sem volt semmi, és az is rendben volt. Akkor is rendben lesz."

A videót megtekintő emberek közül sokak elérzékenyültek, egyik hozzászóló meg is jegyezte:

Oké, de miért sírtam ettől?

Nem csak rá volt nagy hatással az általa elmondott szöveg:

Biztos, hogy ez a válasz a gyerekeknek szól? Mert szerintem ezzel gyógyítottad meg a 35 éves halálfélelmemet

- írták.

Penny szavai nagyon hasonlítanak Lucretius költő és filozófus elméletéhez, aki a halált egyszerűen a születésünk előtti nem létező állapotba való visszatérésnek tekintette.

Nyilvánvalóan egy ilyen összetett témával kapcsolatban számos beszélgetésre és az érzés feldolgozására van szükség, mely során kiderül, hogy senki nem tudja a végső választ, amely egyszerre lehet ijesztő vagy hozhat megkönnyebbülést is akár. De egy ilyen válasz talán segíthet eligazodni ezen a zavaros terepen. Többen azt is szorgalmazzák, hogy Penny írjon egy könyvet erről, szóval lehet nem sokára sok szülő ezt a módszer fogja alkalmazni saját gyermekén - írja az upworthy.com.