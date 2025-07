2500 éves titok tárult fel: hihetetlen, mire bukkantak a tudósok

Egy 2500 éves, rég elveszett egyiptomi várost tártak fel régészek a Nílus-deltában, mintegy 10 kilométerre délre a híres Tanisz városától. A felfedezett település, Imet, az i. e. 4. században virágzó vallási és gazdasági központ volt, és most először kerültek elő részletesen a város nyomai: gabonatárolók, állatólak és egy szertartási épület, amely a kígyófejű Wadjet istennő tiszteletére épült.

Ez az egyiptomi felfedezés mindent megváltoztat Fotó: Unsplash

A feltárást Dr. Nicky Nielsen, a Manchesteri Egyetem régésze vezette, aki elmondta:

Az úgynevezett toronyházak – többszintes, vastag falazatú lakóépületek – ritkák Egyiptom más részein, de a Nílus-deltában a Késői Kor és a Római Birodalom között gyakoriak voltak. Ez azt mutatja, hogy Imet sűrűn lakott, fejlett város lehetett.

A kutatók a Sadat City Egyetemmel együttműködésben műholdfelvételek segítségével azonosították az ősi város nyomait. A nagy felbontású képeken jól kirajzolódtak az agyagtéglából épített struktúrák, amelyek a város egykori sűrűn beépített negyedeit jelölik. Imet már az i. e. 1550 körüli időszakban is lakott volt, és egy közigazgatási egység – úgynevezett nomosz – központjaként szolgált. A város fénykorát a Késői Korban élte, a Ptolemaiosz-dinasztia idején, közvetlenül Nagy Sándor hódítása (i. e. 332) előtt. A feltárások során gazdasági tevékenységekre utaló nyomokat is találtak, köztük egy nagy, kövezett területet gabonafeldolgozásra és állatok elhelyezésére. A kutatók különösen lenyűgözőnek találták a szokatlanul vastag alapokon nyugvó toronyházakat, amelyek az urbanizáció gyors ütemére utalnak. A régészek emellett feltárták Wadjet istennő templomának környékét is, ahol egy mészkőpadlós, masszív oszlopokkal rendelkező szentély állt. Ez az épület egy szertartási útvonalra épült, amely a templom bejáratától a környező fal kapujáig húzódott. A körmenetek során ezen az úton vitték körbe Wadjet vagy más istenek szobrait a papok, hogy a nép láthassa őket - számol be róla a Daily Mail.

A leletek hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük az egyiptomi mindennapokat, mivel a régészet eddig elsősorban a temetkezésekre és a túlvilágba vetett hitre koncentrált

– magyarázta Dr. Nielsen.