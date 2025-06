Kétségbeesve próbálja meg felhívni nyaralótársai figyelmét egy fiatal édesanya, akinek idegenek törtek be szállodai szobájába. A 27 éves Becca Farley-hoz üdülésének utolsó napján rontottak be illetéktelen emberek Benidormban. Erre pedig csak akkor jött rá, amikor egy liftben utazott azokkal, akik betörtek hozzá. Célja ugyanis az volt, hogy gyorsan felugrik a szobájukba, hogy feltöltse a telefonját miután figyelmeztették őket, áramkimaradás lehet. A liftben vele utazó két tinédzser azonban még az előtt betért a szobájukba, hogy ő odaért volna.

Szeme láttára törtek be szállodai szobájába Fotó: Anastasia Nadila / Shutterstock

Először azt hittem, hogy én vagyok rossz emeleten. Aztán rájöttem, hogy nem, úgyhogy utánuk mentem és kérdőre vontam őket. Közöltem velük, hogy tűnjenek el. Elmentek, azonban nem sokkal később visszajöttek és a bezárt ajtón dörömböltek. Rettegtem

- emlékezett vissza Becca hozzátéve, aznap este nem is tudott aludni a stressztől, minden apró zajra felébredt. Kiemelte, ha ez nem az utolsó nap történik a családjával, hanem korábban, akkor azonnal hazautaztak volna.

Távozásuk előtt azonban értesítette a hotel biztonsági szolgálatát. Ekkor derült ki, hogy egy másik család is így járt akkor, de nekik el is vitték néhány értékes dolgukat, például az útlevelüket is.

Mindig tarts biztonságban az értékeidet. Helyezd őket a széfbe, ne hagyd benn a bőröndben. De biztos, ami biztos, én legközelebb viszek magammal egy hordozható webkamerát. A takarítókat sem engedem be

- idézte Beccát a Mirror.