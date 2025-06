/Káel Csaba: „Filmgyártásunk egy új aranykor felé közelít” – elstartolt a MOZ.GO filmfesztivál – galéria

Új névvel és számtalan kiváló filmalkotással indítja el a balatoni szezont idén nyáron Balatonalmádiban, Balatonfüreden és Veszprémben megrendezésre kerülő MOZ.GO filmfesztivál. A tartalmas programokkal jelentkező moziünnep amellett, hogy emléket állít olyan legendáknak, mint Darvas Iván vagy Makk Károly, legalább annyira szól a jövő generációjáról is, hiszen egy Für Anikó vezette szakmai zsűri megannyi fiatal filmkészítő munkáját is értékeli a fesztivál keretei közt. A június 18. és 21. között tartott filmmaraton programjaira egységes áron, 500 forintért lehet jegyet váltani, a vetítéseken pedig olyan műremeket lehet megtekinteni, mint például az utóbbi évtizedek legnézettebb hazai alkotása, a Hogyan tudnék élni nélküled?, de a Hunyadit is le lehet „darálni” egy ültő helyünkben egy maratoni sorozatozás keretei közt. A fesztivál nyitóünnepségét tegnap este tartották meg Veszprém főterén, ahol a fesztivál kulcsszereplői közül többen is beszédet tartottak.

A MOZ.GO filmfesztivál nyitóünnepségén Káel Csaba, Navracsics Tibor és Porga Gyula is beszédet mondtak (Fotó: Bánkúti Sándor)

MOZ.GO filmfesztivál, a magyar Cannes

A fesztivál ünnepélyes megnyitóján Veszprém város polgármestere, Porga Gyula mellett Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is beszédet mondott, aki büszkén tekint vissza a fesztivál elmúlt öt évben végbement fejlődésére, arra, hogy hogyan vált az egykori Filmpiknik egy ennyire rangos filmszemlévé. A felszólalók sorát Káel Csaba, mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos zárta. A Kossuth-díjas rendező csak magyar Cannes-ként vagy Velenceként emlegette a Balatonon és annak térségében megrendezésre kerülő MOZ.GO filmfesztivált, majd áttért az utóbbi évek sikeres magyar projektjeire, melyeket még felsorolni is alig győzött:

Filmgyártásunk újra egy aranykor felé közelít. Tartalmas, minőségi szórakoztatást nyújtó tartalmak vannak jelen tévében és a nagyvásznon egyaránt. A Hogyan tudnék élni nélküled? a rendszerváltás utáni legnézettebb mozifilm lett, a Hunyadi-sorozat hétről hétre nézettségi listák élén végzett, A nemzet aranyai pedig minden idők legnézettebb dokumentumfilmjének vallhatja magát

- sorolta büszkén az utóbbi idők legsikeresebb hazai produkcióit Káel Csaba.