Jótevőjére emlékezik a Szent Imre Kórház – Ez Magdi néni csodás hagyatéka

Magdi néni a csendes, Pest megyei Kemencén hódolt kedvenc időtöltésének, a kertészkedésnek. Nagy szeretettel gondozta leandereit, az egyébként mediterrán éghajlatot kedvelő növények pedig elképesztően fejlődtek kezei alatt. Az idős asszony szerette volna ezt a csodát megosztani másokkal, ezért úgy döntött, hogy növényeivel azoknak segít és szerez örömöt, akiknek a legnagyobb szükségük van egy kis színre és melegségre a nehéz időkben. Ők azok, akik valamilyen betegséggel küszködnek a kórházban. Magdi néni hagyatéka ma már a kórház betegeinek okoz örömöt.

Magdi néni csodálatos hagyatéka Fotó: Szent Imre Kórház

Az nem volt kérdés, hogy hova kerüljön a 30 tő, közel másfél millió forintot érő növénycsoda, hiszen Magdi néni fia Bedros J. Róbert professzor, a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója. Az intézmény egyébként is híres gondozott parkjáról, és egyik különlegessége, hogy szinte nincs olyan betegszoba az épületegyüttesben, ahonnan ne lehetne a nyugtató kertre látni.

A hatalmas, akár két méteres magasságot is elérő leanderek között van olyan is, amelynek súlya egy emberével vetekszik. A szállításukat és gondozásukat komolyan veszi a kórház: a tél beálltával fedett helyre kerülnek, tavasszal pedig visszatérnek a kert különböző pontjaira, így az egész udvart díszítik, de a kórház forgalmas mentőfelhajtóját is Magdi néni növényei szegélyezik.

Rengeteg betegnek okoznak örömöt a virágok Fotó: Szent Imre Kórház

Magdi néni hagyatéka

A rózsaszín, bordó, fehér és barackvirágú leanderek a betegeknek, látogatóknak és dolgozóknak is örömet szereznek egész nyáron, ám egyben szomorú emlékké is váltak. Mint azt a főigazgatótól megtudtuk, édesanyja tavaly nyáron, 82 éves korában elhunyt. Halálának júliusi évfordulójához közeledve az általa adományozott virágok egyszerre jelentenek örömet a szemnek, és csendes emlékezést azoknak, akik ismerték és szerették az idős asszonyt. Virágai pedig még sokáig emlékeztetnek a Szent Imre Kórház kertjében arra, hogy egyetlen ember kedvessége milyen sokak életébe csempészhet egy kis melegséget.