„Igent mondtam!” – Húszmilliós gyémánt jegygyűrű csillog Vasvári Vivien ujján

Vasvári Vivien csodálatos környezetben, az egzotikus Bali szigetén búcsúztatta az óévet, ahol szerelme, három év együttlét után megkérte a kezét. A kétszeres sztáranyuka jó ideje nem nyilatkozott a párkapcsolatáról, viszont most boldogan osztotta meg közösségi oldalán, hogy Zsigmonddal úgy döntöttek: összekötik az életüket. Vivien ujjára egy gyönyörű jegygyűrű is felkerült a lánykérés alkalmával, és nem is akármilyen, vőlegénye nem fukarkodott! A Ripost járt utána, mennyibe kerülhetett a csodás ajándék, és egy budapesti ismert ékszerész elárulta: egy kisebb lakás árát viseli bal kezén az influenszer.

Fotó: Facebook/Vasvári Vivien

Három karátos Baguette kő

– A gyémántok értékét az úgynevezett 4c határozza meg: 1. Colour, azaz a szín, 2. Clarity, azaz a tisztaság, 3. Cut, azaz a csiszolás 4. Carat, azaz a karát súly.

Ebben az ékszerben 2,5-3 karátos Baguette kő van, amennyiben jó és szép a minősége, akkor ez súrolhatja a 15-20 millió forintos árkategóriát

– mondta lapunk érdeklődésére a neve elhallgatását kérő szakértő.

Azt azonban, hogy mikor tervez a páros egybekelni, egyelőre nem tudni, egy biztos, megküzdöttek a szerelmükért.