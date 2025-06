Rejtély Békés vármegyében: elhagyatott autókat találtak az erdő szélén – Galéria

Rejtélyes autóroncsokra bukkantak a semmi közepén. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor és miért kerültek az autók egy Békés vármegyei erdő szélére. Az azonban biztos, hogy már hosszú évek óta ugyan azon a helyen parkolnak, ahol a hagyták őket.

Autóroncsok állnak egy erdő szélén Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt, amikről be is számol. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját az eltűnt magyar tanár története, de a rejtélyes szellemfalu is sokakat foglalkoztatott. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg a határon túli bunkerről sem. Most egy Békés vármegyei erdőnél járt, ahol hátrahagyott autókat talált.

Az autók között van „kispolszki”, de még egy furgon is. A kasznikat már kikezdte a rozsda, és van amelyik utasterébe darazsak költöztek. Valószínűleg már egyik járművet sem lehet beindítani.





Nézd meg te is az elhagyatott autókat! A galériánkat az alábbi képre kattintva tekintheted meg: