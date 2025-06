Szűk folyosók és üvegfiolák: titkos bunkert találtak a határon túl

Rejtélyes építményre találtak a határon túl. Valószínűleg sok titokra fény derülne, ha a bunker falai mesélni tudnának...

Vas ajtó védi a bunker bejáratát Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt, amikről be is számol. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját az eltűnt magyar tanár története, de a rejtélyes szellemfalu is sokakat foglalkoztatott. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg a budapesti bunkerről sem. Most egy határon túli bunkerben járt. Ebbe a bunkerbe szűk folyosókon át lehetett bejutni. Egykor fontos szerepet tölthetett be, erről tanúskodnak a speciális ruhák, különös üvegfiolák, telefonok és kapcsolószekrények. Mára mindent belepett a por.

