Rekordokat döntött a budapesti világbajnokság, százezrek izgultak a képernyők előtt

Minden eddigi esportos hazai nézettségi rekordot megdöntött a StarLadder Budapest Major 2025, a kvázi Counter-Strike 2-világbajnokságnak tekinthető rendezvény. A döntőt egy időpillanatban 16 000-nél többen követték élőben (ezzel a múltnak adták át a Worlds 2021 15 500 fős csúcsát), miközben összességében nagyjából 200-250 000 nézőt vonzott be a teljes közvetítés. Ezt az egészet megfejeli a döntő hétvégéje, december 13-án és 14-én teltház előtt harcoltak a legjobbak legjobbjai az MVM Dome hatalmas színpadán. A legfeszültebb pillanatokban 20 000 ember szorította ökölbe egyszerre a kezét, hogy utána a hangorkán elnyomjon minden más zajt. Ekkora méretű és presztízsű esport tornát sosem látott még Budapest, de a mostani sikerek megalapozhatják azt, hogy a magyar főváros felnőjön a következő években az olyan legendás helyszínek mellé, mint Katowice, Köln vagy Jönköping.

A Team Vitality magabiztosan húzta be a StarLadder Budapest Major 2025 döntőjét. Nincs mese: ők a Counter-Strike bajnokai Fotó: Deák András

A Counter-Strike-rajongók hihetetlen eseményt kaptak

A Majorön két magyar érdekeltségű csapat mérkőzései kapták a kiemelt figyelmet a hazai nézők táborában. A Team Liquid vezetőedzőjeként Bea ‘flashie’ Viktor igyekezett minél több megnyert párharcig vezetni csapatát az MTK Sportparkban, de még nála is tovább jutott Torzsás ‘torzsi’ Ádám, aki a negyeddöntőig menetelt a MOUZ AWP-seként. A valaha volt legmagasabban rangsorolt magyar counter-strike-os hatalmas nyomás alatt harcolt a későbbi döntős FaZe Clan ellen, azonban hiába állt helyt tisztességesen, végül 0-2-vel búcsúztak a további küzdelmektől. Karriganék nagy futása egészen a finálééig kitartott, ami messze az egyik legnagyobb meglepetés az egész 2025-ös szezonban. A MOUZ után kiejtették a világelső FURIA Esportsot legyőző Natus Vincerét, hogy ismét találkozzanak ősi nemezisükkel, a francia Team Vitalityvel. Az idén duplázó, a budapesti mellett az austini Majort is behúzó ötös egyetlen pályát engedett csak el a valamely csapat három győzelméig tartó szériában. ZywOo ismét fantasztikus teljesítményt nyújtott, így őt szavazta meg a legnagyobb CS-vel foglalkozó portál a verseny legértékesebb játékosának.