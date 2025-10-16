Közel félmilliárd forint a tét: történelmet írhat az esport Szoboszlaija

November 24-én a billentyűk közé csapnak a StarLadder Budapest Major 2025 első szakaszának játékosai, ugyanis Magyarország fővárosában megrendezik az év egyik legnagyobb érdeklődésre számottevő esport versenyét, a kompetitív FPS-ek királyának 1 250 000 dolláros (416 millió forintos) tornáját. A világ legjobb csapatai már felsorakoztak a rajtvonalnál, ugyanis kialakult az a rangsor, ahonnan meghívták a korábbi teljesítményeik alapján az együtteseket az első, második, illetve harmadik fázisba. Az első és második kört az MTK Sportparkban, a mindent eldöntő harmadikat az MVM Dome-ban bonyolítják le, utóbbira a valaha volt leglátványosabb show-t ígéri a szervező. A világsztár csapatok és játékosok között két jól ismert alak neve is felbukkan, Torzsás ‘Torzsi’ Ádámé és Bea ‘Flashie’ Viktoré.

Torzsás ‘Torzsi’ Ádámra sokan az esport Szoboszlai Dominikjaként tekintenek Fotó: HLTV/brcho

Torzsiék hazai terepen arathatnak sikert

A MOUZ AWP-se sikert sikerre halmoz idén is, a nemzetközi eredmények mindenképpen igazolják, hogy érdemes volt vele hosszabbítani a következő évekre. A Team Liquid vezetőedzőjének hatalmas fába vágta a fejszéjét, amikor elvállata ezt az új munkakört. Az amerikai gyökerekkel, de európai székhellyel rendelkező szervezetnek vannak felvillanásai, de az átütő sikereket egyelőre még nem találni a nevük mellett. Talán majd a Major lesz az, ahol meglepetést okozhatnak olyan ellenfelekkel szemben, mint a NAVI, az Auora Gaming vagy a 3DMAX.

Flashie és a TL a Stage 2-ben, a második szakaszban csatlakozik be a küzdelmekbe. Velük először november 29-én találkozhatnak az MTK Sportparkba kilátogatók. Torzsi és a MOUZ magasabban rangsorolt csapatként nem kell, hogy átverekedje magát az ingoványos területen, ugyanis ők a Stage 3-ban indítják meg hódító hadjáratukat. A Liquid számára mindenképpen egy óriási ugrásnak számítana, ha sikerülne kiharcolniuk az MVM Dome-os szereplést, azaz a rájátszást. A MOUZ esetében ez a minimális elvárás, ugyanis Torzsiéknál az a meglepő, ha nem végeznek legalább a top 4-ben egy-egy nagyobb nemzetközi versenyen.

Torzsi még soha nem nyert Majort, Flashie-nek ez elemzőként már összejött, vezetőedzőként azonban egyelőre még nem. A két magyar srác garantáltan 120%-ot ad majd bele a november végén rajtoló eseményen, ugyanis mindketten azért hajtanak, hogy az első, eddig utolsó budapesti Majorön a magasba emelhessék a trófeát.

