Közel félmilliárd forint a tét: történelmet írhat az esport Szoboszlaija

esport
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 22:15
videójátékokCounter-Strike 2
Összeállt a budapesti Counter-Strike 2 Major mezőnye. Torzsi és Flashie már számolja a napokat az év egyik legfontosabb versenyéig.

November 24-én a billentyűk közé csapnak a StarLadder Budapest Major 2025 első szakaszának játékosai, ugyanis Magyarország fővárosában megrendezik az év egyik legnagyobb érdeklődésre számottevő esport versenyét, a kompetitív FPS-ek királyának 1 250 000 dolláros (416 millió forintos) tornáját. A világ legjobb csapatai már felsorakoztak a rajtvonalnál, ugyanis kialakult az a rangsor, ahonnan meghívták a korábbi teljesítményeik alapján az együtteseket az első, második, illetve harmadik fázisba. Az első és második kört az MTK Sportparkban, a mindent eldöntő harmadikat az MVM Dome-ban bonyolítják le, utóbbira a valaha volt leglátványosabb show-t ígéri a szervező. A világsztár csapatok és játékosok között két jól ismert alak neve is felbukkan, Torzsás ‘Torzsi’ Ádámé és Bea ‘Flashie’ Viktoré. 

Torzsás ‘Torzsi’ Ádámra sokan az esport Szoboszlai Dominikjaként tekintenek
Torzsás ‘Torzsi’ Ádámra sokan az esport Szoboszlai Dominikjaként tekintenek  Fotó: HLTV/brcho

Torzsiék hazai terepen arathatnak sikert

A MOUZ AWP-se sikert sikerre halmoz idén is, a nemzetközi eredmények mindenképpen igazolják, hogy érdemes volt vele hosszabbítani a következő évekre. A Team Liquid vezetőedzőjének hatalmas fába vágta a fejszéjét, amikor elvállata ezt az új munkakört. Az amerikai gyökerekkel, de európai székhellyel rendelkező szervezetnek vannak felvillanásai, de az átütő sikereket egyelőre még nem találni a nevük mellett. Talán majd a Major lesz az, ahol meglepetést okozhatnak olyan ellenfelekkel szemben, mint a NAVI, az Auora Gaming vagy a 3DMAX.

Flashie és a TL a Stage 2-ben, a második szakaszban csatlakozik be a küzdelmekbe. Velük először november 29-én találkozhatnak az MTK Sportparkba kilátogatók. Torzsi és a MOUZ magasabban rangsorolt csapatként nem kell, hogy átverekedje magát az ingoványos területen, ugyanis ők a Stage 3-ban indítják meg hódító hadjáratukat. A Liquid számára mindenképpen egy óriási ugrásnak számítana, ha sikerülne kiharcolniuk az MVM Dome-os szereplést, azaz a rájátszást. A MOUZ esetében ez a minimális elvárás, ugyanis Torzsiéknál az a meglepő, ha nem végeznek legalább a top 4-ben egy-egy nagyobb nemzetközi versenyen.

Torzsi még soha nem nyert Majort, Flashie-nek ez elemzőként már összejött, vezetőedzőként azonban egyelőre még nem. A két magyar srác garantáltan 120%-ot ad majd bele a november végén rajtoló eseményen, ugyanis mindketten azért hajtanak, hogy az első, eddig utolsó budapesti Majorön a magasba emelhessék a trófeát.
 

