Mindenki csak ezekre vár, érdemes már most előre bekészíteni a szabadnapokat

A gamerek számára minden december ünnepi hónapnak számít. Ez az évnek azon időszaka, amikor bőven jut elég szabadidő a végigjátszásokra, ekkor zúdítják a kiadók a legnagyobb akciókat a potenciális vásárlók nyakába, valamint ezekben a hetekben lehet azon gondolkozni, hogy mik várnak majd rájuk a következőkben. A folyamatos iparági mozgolódások miatt azonban addig nincs semmi kőbe vésve, amíg ténylegesen ki nem dobják piacra az alkotásokat. Ugyan tippelgetni és reménykedni lehet, de benne van a pakliban, hogy az alábbiakban felsorolt címek közül több eltolódik egy későbbi megjelenési dátumra. Egyelőre azonban ezeket a napokat erősítette meg hivatalosan a disztribútor, avagy jöhet az összetett kéz és a bizakodás.

Grand Theft Auto VI

A lista legfényesebben ragyogó csillaga a Rockstar Games várhatóan magnum opusa, ami már most a valaha volt legvártabb videójáték az egész történelemben. A sokadik csúsztatás után a jelenlegi megjelenési dátum november 19., azonban egyre kevesebben hisznek és bíznak abban, hogy ez lesz a végleges időpont, amit kitűz a kiadó. A pesszimisták már lélekben készülnek arra, hogy csak két év múlva vethetik bele magukat Lucia Caminos és Jason Duval “Bonnie & Clyde”-hoz hasonló kalandjaiba. Elképesztő kidolgozottság, polgárpukkasztó dialógusok és a legmocskosabb valóság: ezek jellemezték eddig a szériát, ebben reménykednek a rajongók a folytatásban is.

A Grand Theft Auto VI kétségtelenül az egyik legjobban várt játék Fotó: Rockstar Games

Highguard

Már január 26-án érkezik a The Game Awardson leleplezett Highguard, amin a Titanfall 2 és az Apex Legends egykori fejlesztői dolgoztak. A játékmenetet is tartalmazó bemutató alapján egy újabb hőslövöldére készülhetnek a játékosok, amelyben a célpontok fókuszálása mellett az ellenségekre kell fókuszálni a siker érdekében. A “high fantasy” elemek bár izgalmasnak tűnnek, elég csak a Realm Royale-ra gondolni, a diszlájk-cunami sok mindent elárul. Akár hatalmas bukás is lehet ez az ismerős alapokra építkező koncepció, ezért a Wildlight csapatának minden apró visszajelzésre azonnal reagálni kell, ha nem akarnak új állás után nézni.