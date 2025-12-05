Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Mindenki csak ezekre vár, érdemes már most előre bekészíteni a szabadnapokat

videójátékok
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 21:45
GTA VIGrand Theft Auto VI
Kifejezetten erős évet zárt a videójátékos ipar 2025-ben, de már most sokan csak azt várják, hogy végre átforduljon a naptár a következő esztendőre.

A gamerek számára minden december ünnepi hónapnak számít. Ez az évnek azon időszaka, amikor bőven jut elég szabadidő a végigjátszásokra, ekkor zúdítják a kiadók a legnagyobb akciókat a potenciális vásárlók nyakába, valamint ezekben a hetekben lehet azon gondolkozni, hogy mik várnak majd rájuk a következőkben. A folyamatos iparági mozgolódások miatt azonban addig nincs semmi kőbe vésve, amíg ténylegesen ki nem dobják piacra az alkotásokat. Ugyan tippelgetni és reménykedni lehet, de benne van a pakliban, hogy az alábbiakban felsorolt címek közül több eltolódik egy későbbi megjelenési dátumra. Egyelőre azonban ezeket a napokat erősítette meg hivatalosan a disztribútor, avagy jöhet az összetett kéz és a bizakodás.

Grand Theft Auto VI

A lista legfényesebben ragyogó csillaga a Rockstar Games várhatóan magnum opusa, ami már most a valaha volt legvártabb videójáték az egész történelemben. A sokadik csúsztatás után a jelenlegi megjelenési dátum november 19., azonban egyre kevesebben hisznek és bíznak abban, hogy ez lesz a végleges időpont, amit kitűz a kiadó. A pesszimisták már lélekben készülnek arra, hogy csak két év múlva vethetik bele magukat Lucia Caminos és Jason Duval “Bonnie & Clyde”-hoz hasonló kalandjaiba. Elképesztő kidolgozottság, polgárpukkasztó dialógusok és a legmocskosabb valóság: ezek jellemezték eddig a szériát, ebben reménykednek a rajongók a folytatásban is.

A Grand Theft Auto VI kétségtelenül az egyik legjobban várt játék Fotó: Rockstar Games

Highguard

Már január 26-án érkezik a The Game Awardson leleplezett Highguard, amin a Titanfall 2 és az Apex Legends egykori fejlesztői dolgoztak. A játékmenetet is tartalmazó bemutató alapján egy újabb hőslövöldére készülhetnek a játékosok, amelyben a célpontok fókuszálása mellett az ellenségekre kell fókuszálni a siker érdekében. A “high fantasy” elemek bár izgalmasnak tűnnek, elég csak a Realm Royale-ra gondolni, a diszlájk-cunami sok mindent elárul. Akár hatalmas bukás is lehet ez az ismerős alapokra építkező koncepció, ezért a Wildlight csapatának minden apró visszajelzésre azonnal reagálni kell, ha nem akarnak új állás után nézni.

Resident Evil Requiem

A kaptár-filmek kifejezetten nagy karriert futottak be még a 2000-s évek elején, azonban csak kevesen tudják, hogy eredetileg ezen a címen egy videójáték vetette meg a lábát a horror zsáneren belül. A Resident Evil sokadik folytatása ezúttal nem számozás, hanem alcím alatt jelenik meg, összességében a kilencedik “fő” részként. A Capcom február 27-ére időzítette a megjelenést, ezen a napon vethetik bele a rajongók az új kalandba, amely Grace és Leon karaktereit mozgatja Raccoon Cityben.

007 First Light

Mindenki kedvenc brit titkosügynöke visszatér a videójátékok világába március 27-én. Kifejezetten sokat mutattak már be az előzetesekben a játékmenetről, a karakterekről, így viszonylag kevés nagy meglepetés várja majd azokat, akik belevetik magukat a lopakodós akció forgatagába. Külön ki kell emelni Lenny Kravitzet, aki Bawma szerepében a gonosz bőrébe bújik, valamint Gemma Chant, aki Selina Tanként segíti majd James Bondod, hogy 00-ssá váljon a sikeres küldetések után.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
