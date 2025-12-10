Öt játék 2025-ből, amelyek jobb lett volna, ha meg sem jelennek

Kifejezetten izgalmas évként tekinthetnek vissza 2025-re a gamerek, ugyanis a semmiből berobbant Clair Obscure: Expedition 33, valamint a remek folytatásként érkezett Kingdom Come Deliverance 2 és Hollow Knight: Silksong mellett számtalan kisebb-nagyobb program okozott megannyi szórakoztató percet PC-n, konzolon és mobil eszközön. Vannak azonban olyan videójátékok, amelyek jelenleg vagy teljesen játszhatatlanok, vagy csak egyszerűen frusztrálóak a buta megoldásaik miatt, esetleg nem érik meg azt az összeget, amit elkér érte a kiadó. Az alábbi listában nem a legrosszabb, hanem a legnagyobb csalódást okozó játékok sorakoznak fel 2025-ből, avagy az értékes szabadidőt másra érdemes fordítani, nem ezekre az alkotásokra.
A körökre osztott stratégiai játékok műfajában már örökre beírta magát a halhatatlanok közé a Firaxis Games és a MicroProse, azonban a legújabb fejezetre nem lehetnek annyira büszkék sem a fejlesztők, sem a kiadó. A Civ VII február 25-én landolt a boltok polcain, majd gyorsan a feledés homályába veszett. Rájöttem a gamerek, hogy az előző fejezetek, főleg az ötödik rész, sokkal több figyelmet érdemel, mint a friss folytatás. Játékmechanikailag nem tudott felnőni az elődökhöz, így hiába látványos, ha egyszerűen nem élvezetes vele eltölteni a hosszú órákat.
Már az első pillanatban süt a játékról, hogy valami itt bűzlik. Gyatra kivitelezés, gyenge történet, katasztrofális indulás és végtelen ismétlődés. Bár a Remedy neve jól cseng az iparban, ezt a programot szeretnék minél hamarabb kitörölni az emlékezetből.
A kultikus szerepjáték várva várt folytatása végre megérkezett… de minek? Úgy érezheti magát a nép egyszerű vámpírrajongó gamere, mintha semmi köze nem lenne a számozott epizódnak az elődhöz. Ez nem a véletlen műve, ugyanis tényleg rá sem lehet ismerni arra az esszenciára, ami a nagyok közé emelte az első epizódot. Unalmas mellékküldetések, gyengén megírt fő szál, kevés tartalom, valamint az RPG-elemek leegyszerűsítése egy olyan szintre, amire az égvilágon semmi szükség nem volt.
A világ legjövedelmezőbb videójátékos szériája elérte a mélypontot. A fejlesztőknek sikerült a valaha volt egyik leggyengébb kampányt összehozni, miközben arra sem vették a fáradságot, hogy a többjátékos módba beleöljék az időt és az energiát. Ezer sebből vérzik a projekt, amit már csak a neve ad el a piacon. A minőség meg sem közelíti a nagy elődökét, nem véletlen örülhetnek az Electronic Artsnál annak, hogy az egyébként tényleg minőségi Battlefield 6 majdnem egyszerre jelent meg a Blizzard-Activision “förmedvényével”.
Az elefánt a szobában nem más, mint az idei év egyik, ha nem a legrosszabb videójátéka, ami az AAA-kategóriában próbálkozott áttöréssel. A MindsEye megjelenése minden várakozást alulmúlt, gyakorlatilag játszhatatlan formában debütált a platformokon. A számtalan hiba többségét azóta kigyomlálták a fejlesztők, ezzel együtt még mindig csak azoknak ajánlott elveszni ebben a nyílt világban, akik idegenkednek az olyan remekművektől, mint a The Witcher 3, a Cyberpunk 2077, a The Elder Scrolls V: Skyrim vagy a Grand Theft Auto V. Sekélye dialógusok, faék egyszerű karakterek, ostoba mesterséges intelligencia és egy olyan játékélmény, amivel egy párhuzamos dimenzióban akár még kínvallatni is lehetne.
