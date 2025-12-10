Öt játék 2025-ből, amelyek jobb lett volna, ha meg sem jelennek

Kifejezetten izgalmas évként tekinthetnek vissza 2025-re a gamerek, ugyanis a semmiből berobbant Clair Obscure: Expedition 33, valamint a remek folytatásként érkezett Kingdom Come Deliverance 2 és Hollow Knight: Silksong mellett számtalan kisebb-nagyobb program okozott megannyi szórakoztató percet PC-n, konzolon és mobil eszközön. Vannak azonban olyan videójátékok, amelyek jelenleg vagy teljesen játszhatatlanok, vagy csak egyszerűen frusztrálóak a buta megoldásaik miatt, esetleg nem érik meg azt az összeget, amit elkér érte a kiadó. Az alábbi listában nem a legrosszabb, hanem a legnagyobb csalódást okozó játékok sorakoznak fel 2025-ből, avagy az értékes szabadidőt másra érdemes fordítani, nem ezekre az alkotásokra.

A MindsEye kisajátította az első helyet, amire azonban nem lehet büszke a fejlesztőcsapat (Forrás: IOI)

5. Civilization VII

A körökre osztott stratégiai játékok műfajában már örökre beírta magát a halhatatlanok közé a Firaxis Games és a MicroProse, azonban a legújabb fejezetre nem lehetnek annyira büszkék sem a fejlesztők, sem a kiadó. A Civ VII február 25-én landolt a boltok polcain, majd gyorsan a feledés homályába veszett. Rájöttem a gamerek, hogy az előző fejezetek, főleg az ötödik rész, sokkal több figyelmet érdemel, mint a friss folytatás. Játékmechanikailag nem tudott felnőni az elődökhöz, így hiába látványos, ha egyszerűen nem élvezetes vele eltölteni a hosszú órákat.

4. FBC: Firebreak

Már az első pillanatban süt a játékról, hogy valami itt bűzlik. Gyatra kivitelezés, gyenge történet, katasztrofális indulás és végtelen ismétlődés. Bár a Remedy neve jól cseng az iparban, ezt a programot szeretnék minél hamarabb kitörölni az emlékezetből.

3. Vampire The Masquerade Bloodlines 2

A kultikus szerepjáték várva várt folytatása végre megérkezett… de minek? Úgy érezheti magát a nép egyszerű vámpírrajongó gamere, mintha semmi köze nem lenne a számozott epizódnak az elődhöz. Ez nem a véletlen műve, ugyanis tényleg rá sem lehet ismerni arra az esszenciára, ami a nagyok közé emelte az első epizódot. Unalmas mellékküldetések, gyengén megírt fő szál, kevés tartalom, valamint az RPG-elemek leegyszerűsítése egy olyan szintre, amire az égvilágon semmi szükség nem volt.