Szokatlan helyen bukkantak rá az öregedés ellenszerére

A videójátékok első felbukkanásuk óta újra és újra a középpontba kerülnek. Az utóbbi években főleg akkor kerültek a reflektorfénybe, amikor bűnbaknak kiáltották ki egy-egy erőszakos cselekmény kapcsán. Hiába bizonyítják és hangoztatják a szakemberek, hogy a videójátékozásból nem következik az, hogy valakiből a következő tömeggyilkos válik, a közvélemény mégis gyakran ráugrik ezekre a felvetésekre. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egészséges lenne a túlzásba vitt GTA-zás, azonban a mértékletesség és tudatosság hívószavai a gaming világában sincsenek a háttérben. Ha valaki a szabadidős tevékenységeit olyan mértékben eltúlozza, hogy az számára a szociális térben, vagy akár a fizikai valójában hátrányt okoz, az már a diagnosztizált függőség kategóriájába esik. De mi van akkor, ha léteznek olyan videójátékok, amelyek kifejezetten sokat tesznek azért, hogy az öregedéshez kapcsolódó szellemi leépülés első fázisai nagyjából egy évtizeddel eltolódjanak?

Nem csak a klasszikus játékok, mint amilyen a sakk, de a videójátékok is segíthetnek az öregedés lassításában és szellemi frissességünk megőrzésében Fotó: Vitalik Radko

Videójáték lehet az öregedés ellenszere?

Nem, nem a már korábban említett GTA-ra kell gondolni, hanem azokra a logikai és agytornász, akár mobilon is pörgethető minijátékokra, amelyek ingyenes változatban könnyedén elérhetőek. A kutatók megállapították, hogy azok a felnőttek, akik ilyen programokkal töltenek naponta fél órát, 2,3%-kal magasabb acetilkolin aktivitást mutatnak. Ez a neurotranszmitter molekula fontos szerepet játszik a kognitív funkciók, mint a tanulás és a memória fejlesztésében és szintentartásában. Ezután következett az idősebbek csoportja, akik szintén pozitív jeleket produkáltak. A vizsgálatban résztvevők ezen csoportját a Nintendo Brain Training alkalmazása elé ültették le, hogy megnézzék, mennyiben segít nekik az, ha edzésben tartják az agyukat. Az eredmények bizakodásra adnak okot, itt is az ACh, valamint ezzel párhuzamusan a cingulátum kortex elülső része és a hippokampusz működött aktívabban a játék közben.

A kísérletben 92, átlagosan 72 éves felnőtt vett részt, avagy bőven van még tér és lehetőség arra, hogy tovább bővítsék a vizsgálatokat. Erre égető szükség is lehet, ugyanis a videójátékok beszivárogtak a mindennapokba. A magyar társadalom több mint egyharmada, nagyjából 3,5 millióan vallják magukat gamernek, azaz ők valamilyen formában találkoznak ezekkel a szórakoztató programokkal a mobil eszközeiken, PC-n vagy épp konzolokon. A többség azonban nem logikai fejtörőkkel tölti szabadidejét, hanem olyan népszerű címekkel, mint a League of Legends, a Counter-Strike 2 vagy az EA Sports FC 26. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az aktív LoL-osok és CS-sek szellemi leépülése ugyanolyan, mint a nem gamereké, mivel ezekhez a népszerű, többségében többjátékos módra épülő programokhoz is szükség van többek között jó kommunikációra, gyors reflexekre, problémamegoldó képességre, valamint egy jó nagy adag türelemre. Aki szeretne jobbá válni, annak főleg ezeken a területeken kell kimagaslót nyújtani, de az átlagos játékos számára is erősen ajánlott, hogy törekedjen a fejlődésre.