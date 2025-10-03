Megirigyelte a Harry Potter sikereit a Gyűrűk Ura? Nem hiszed el, mi készül!

A 2023-as év egyik legnagyobb és legkellemesebb meglepetését az Avalanche Software szállította a Hogwarts Legacy képében. A varázsvilág leghíresebb kastélyába már korábban elkalauzoltak a Harry Potter főszereplésével készült videójátékok, azonban a fejlesztők csavartak egyet a jól bevált recepten. Nem a “kis túlélőt” helyezték az akciók középpontjába, hanem egy teljesen új szemszögből mutatták be a régmúlt boszorkányait és varázslóit. A végeredmény egy olyan alkotás lett, ami felrobbantotta a kasszákat, valamint betalált a kritikusoknál és a rajongóknál. Messze nem tökéletes a harmadik nézetből irányított, a játékos által generált főhős kalandjait bemutató program, azonban végre sikerült úgy visszaadni a képernyőn Roxfortot, ahogy eddig azt csak J. K. Rowling könyveiből és a filmekből ismerhették. És most következik a Gyűrűk Ura! Legalábbis erről szólnak a hírek!

Harry Pottert követi a Gyűrűk Ura: vajon hasonlóan sikeres lesz?

A The Lord of the Rings, azaz A Gyűrűk Ura jóval nagyobb videójátékos portfóliót tud felmutatni, elég csak a Battle for Middle-Earthre, a Király visszatérre és a Shadow of Mordorra / Shadow of Warra gondolni. Igazi klasszikusokról van szó, amelyekkel még azok is remekül szórakoztak, akik egyébként nem rajonganak Tolkien grandiózus univerzumáért. A Hogwars Legacy azonban emelt egyet a téten, amire reagált a “másik oldal”. Bejelentették, hogy készülőben van egy harmadik nézetben játszódó vadonatúj gyűrűk urás videójáték. A fejlesztés javában zajlik a színfalak mögött, azonban a legtitkosabb szobákhoz közeli források szerint nem titkolt célja a készítőknek, hogy ugyanarra a célcsoportra lőjenek, amire a harry pottereseknek sikerült két évvel ezelőtt.

Az egyelőre még cím nélküli projekt mögött az Abu Dhabi Investment Office (ADIO) áll, akik dollár százmilliók felett döntenek, amelyből most elkülönítettek egy szép nagy szeletet azért, hogy tényleg minőségi, izgalmas és Tolkien örökségéhez méltó adaptációt kerülhessen a gamerek képernyőire.