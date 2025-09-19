Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmasat hibázott a posta, több százezres kár keletkezett

posta
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 19:27
kontrollerPlayStation
A világ egyik legkülönlegesebb kontrolleréből csak néhány érhető el a piacon, azok is horribilis összegért. A postának sikerült is egyet hazavágnia.

Az idei Esport Világkupa minden tekintetben felülmúlta a tavalyi eseményt, avagy még több versenyjátékban, még több esportoló, még nagyobb nyereményekért, még több néző előtt csapott össze. A világsztárok nevével (Ronaldo, Kaká stb.) fémjelzett tornára a Sony is készült egy különlegességgel, méghozzá egy egyedi kivitelezésű PS5 DualSense kontrollerrel. A dizájnt nem bonyolították túl a fejlesztők, egyszerűen a Cosmic Green különleges zöldjébe “belemártották” a periféria nagyobb hányadát, a többit meghagyták fehéren. Az eredmény ennek ellenére látványos lett, gyorsan el is kapkodták az eszközt gyűjtők, a rajongók és a viszonteladók is. Bizony utóbbi csoportnál is landolt több példány, akik jelentős haszonnal igyekeznek túladni ezeken a példányokon. Az aukciós oldalakon 400-1000 dollár között lehet lecsapni az EWC-s kontrollerekre, ahogy egy szerencsétlenül járt vásárló is tette, akivel aztán igencsak kibabrált a posta...

Egy ilyen, forintra átszámítva bő 400 ezres kontrollert vágott haza a holland posta
Egy ilyen, forintra átszámítva bő 400 ezres kontrollert vágott haza a holland posta Fotó: PlayStation

A posta tett róla: kukában végezheti a sok százezres kontroller

A limitált kontrollerért szállítással együtt kifizetett 1300 dollárt, amit azzal a lendülettel gyakorlatilag dobhat is ki a kukába. A szállításnál ugyanis olyan mértékben megsérült a kütyü, hogy javíthatatlanná vált. A kettétört eszköz még eredeti állapotában a holland posta logisztikai rendszerébe került be, hogy onnan tönkrement állapotban távozzon. A sajnálatos, és igencsak költséges eset lehet nem az egyetlen a világon, azonban csak kevés jut el odáig, hogy felkapják a közösségi médiában. A limitált vezeték nélküli kontroller története már eddig is több ezer emberhez jutott el, így van esély arra, hogy valamilyen kompenzációra számíthat a hoppon maradt vásárló, ami bár enyhítheti a bánatát, az exkluzív periféria már sosem lesz az övé bontatlan, ép állapotában.

Az Esport Világkupa jövő évi kiírásával egyelőre kivár a szervező, ugyanis egy még nagyobb fába vágták a fejszéjüket. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2026 novemberében megrendezésre kerül Rijádban az Esport Nemzetek Kupája, ahol a válogatott játékosok és csapatok mérhetik össze képességeiket a kompetitív videójátékok világában.
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu