Hatalmasat hibázott a posta, több százezres kár keletkezett

Az idei Esport Világkupa minden tekintetben felülmúlta a tavalyi eseményt, avagy még több versenyjátékban, még több esportoló, még nagyobb nyereményekért, még több néző előtt csapott össze. A világsztárok nevével (Ronaldo, Kaká stb.) fémjelzett tornára a Sony is készült egy különlegességgel, méghozzá egy egyedi kivitelezésű PS5 DualSense kontrollerrel. A dizájnt nem bonyolították túl a fejlesztők, egyszerűen a Cosmic Green különleges zöldjébe “belemártották” a periféria nagyobb hányadát, a többit meghagyták fehéren. Az eredmény ennek ellenére látványos lett, gyorsan el is kapkodták az eszközt gyűjtők, a rajongók és a viszonteladók is. Bizony utóbbi csoportnál is landolt több példány, akik jelentős haszonnal igyekeznek túladni ezeken a példányokon. Az aukciós oldalakon 400-1000 dollár között lehet lecsapni az EWC-s kontrollerekre, ahogy egy szerencsétlenül járt vásárló is tette, akivel aztán igencsak kibabrált a posta...

Egy ilyen, forintra átszámítva bő 400 ezres kontrollert vágott haza a holland posta Fotó: PlayStation

A posta tett róla: kukában végezheti a sok százezres kontroller

A limitált kontrollerért szállítással együtt kifizetett 1300 dollárt, amit azzal a lendülettel gyakorlatilag dobhat is ki a kukába. A szállításnál ugyanis olyan mértékben megsérült a kütyü, hogy javíthatatlanná vált. A kettétört eszköz még eredeti állapotában a holland posta logisztikai rendszerébe került be, hogy onnan tönkrement állapotban távozzon. A sajnálatos, és igencsak költséges eset lehet nem az egyetlen a világon, azonban csak kevés jut el odáig, hogy felkapják a közösségi médiában. A limitált vezeték nélküli kontroller története már eddig is több ezer emberhez jutott el, így van esély arra, hogy valamilyen kompenzációra számíthat a hoppon maradt vásárló, ami bár enyhítheti a bánatát, az exkluzív periféria már sosem lesz az övé bontatlan, ép állapotában.

Az Esport Világkupa jövő évi kiírásával egyelőre kivár a szervező, ugyanis egy még nagyobb fába vágták a fejszéjüket. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2026 novemberében megrendezésre kerül Rijádban az Esport Nemzetek Kupája, ahol a válogatott játékosok és csapatok mérhetik össze képességeiket a kompetitív videójátékok világában.

