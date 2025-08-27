Hamarosan összecsap a világ legjobbjaival a magyar válogatott, bejelentették a Nemzetek Kupáját

A klasszikus sportok és az esportok között rengeteg párhuzam vonható: mindkettőhöz elengedhetetlen a tehetség és a szorgalom, a legmagasabb szintekre csak profi stáb segítségével lehet eljutni, a legnagyobb neveket és csapatokat sztárként kezelik, a nyeremények és fizetések több százmillió forintra rúgnak és még lehetne sorolni. Van azonban egy olyan terület, ahol egyszerűen nem tud érdemben egyről a kettőre lépni a professzionális videójátékozás. Ami a sportokban az alfája és omegája az egésznek, azaz az olimpia és a világbajnokságok, az esportban egyszerűen nem működik. Nincsenek nemzeti válogatottak, csak a klubok versengenek egymással. Történt azonban két olyan bejelentés az elmúlt hónapokban, amelyek bizakodásra adhatnak okot. Az arab milliárdosok úgy döntöttek, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal együttműködésben megszervezik az Esport Olimpiát, valamint szintén a szaúdiak neve alatt útjára indul 2026-ban az Esport Nemzetek Kupája, az Esports Nations Cup.

Az olimpia és az esport összefonódásának gondolata már évek óta megfogalmazódott a döntéshozók fejében, azonban az eddigi próbálkozások félresikerült projektekben csúcsosodtak ki. A NOB kötötte az ebet a karóhoz, azaz mindenképp olyan versenyjátékokban akarta egymásnak ereszteni az esportolókat, amelyeknek van kapcsolódása a valódi sportokhoz. A magasztos gondolat mögött nem voltak számok, ugyanis hiába vannak elképesztő nézettségei a League of Legendsnek, a Dota 2-nek, a Mobile Legends: Bang Bangnek és a Counter-Strike 2-nek, ebből nem következik az, hogy a virtuális íjászatot, kerékpározást és raftingot is ekkora tömeget követik majd élőben. A visszajelzések és statisztikák elemzése után újratervezte a háttérben a dolgokat a NOB, így jutott el oda a jelenlegi kommunikáció, hogy a már korábban felsorolt sporthoz kapcsolódó esportok mellett helyet kapnak majd a népszerű és sokak által ismert címek is. Arról egyelőre nincs infó, hogy pontosan mikor szeretnék összehozni az első ilyen eseményt, mivel eddig még nem szögezték le, hogy a klasszikus olimpia éveihez ragaszkodnának az esportos leágazással.