Hamarosan összecsap a világ legjobbjaival a magyar válogatott, bejelentették a Nemzetek Kupáját

A klasszikus sportok és az esportok között rengeteg párhuzam vonható: mindkettőhöz elengedhetetlen a tehetség és a szorgalom, a legmagasabb szintekre csak profi stáb segítségével lehet eljutni, a legnagyobb neveket és csapatokat sztárként kezelik, a nyeremények és fizetések több százmillió forintra rúgnak és még lehetne sorolni. Van azonban egy olyan terület, ahol egyszerűen nem tud érdemben egyről a kettőre lépni a professzionális videójátékozás. Ami a sportokban az alfája és omegája az egésznek, azaz az olimpia és a világbajnokságok, az esportban egyszerűen nem működik. Nincsenek nemzeti válogatottak, csak a klubok versengenek egymással. Történt azonban két olyan bejelentés az elmúlt hónapokban, amelyek bizakodásra adhatnak okot. Az arab milliárdosok úgy döntöttek, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal együttműködésben megszervezik az Esport Olimpiát, valamint szintén a szaúdiak neve alatt útjára indul 2026-ban az Esport Nemzetek Kupája, az Esports Nations Cup.
Az olimpia és az esport összefonódásának gondolata már évek óta megfogalmazódott a döntéshozók fejében, azonban az eddigi próbálkozások félresikerült projektekben csúcsosodtak ki. A NOB kötötte az ebet a karóhoz, azaz mindenképp olyan versenyjátékokban akarta egymásnak ereszteni az esportolókat, amelyeknek van kapcsolódása a valódi sportokhoz. A magasztos gondolat mögött nem voltak számok, ugyanis hiába vannak elképesztő nézettségei a League of Legendsnek, a Dota 2-nek, a Mobile Legends: Bang Bangnek és a Counter-Strike 2-nek, ebből nem következik az, hogy a virtuális íjászatot, kerékpározást és raftingot is ekkora tömeget követik majd élőben. A visszajelzések és statisztikák elemzése után újratervezte a háttérben a dolgokat a NOB, így jutott el oda a jelenlegi kommunikáció, hogy a már korábban felsorolt sporthoz kapcsolódó esportok mellett helyet kapnak majd a népszerű és sokak által ismert címek is. Arról egyelőre nincs infó, hogy pontosan mikor szeretnék összehozni az első ilyen eseményt, mivel eddig még nem szögezték le, hogy a klasszikus olimpia éveihez ragaszkodnának az esportos leágazással.
Az Esports Nations Cup jóval kézzelfoghatóbbnak tűnik az első nagy bejelentés alapján. A szaúdiak fogták az Esports World Cup mögött álló hatalmas gépezetet, megfűzték a legnagyobb kiadókat, majd az egészre ráhúzták a nemzetek közötti versengést. A hivatalos közleményből kiderült, hogy a Tencent, a Krafton, a Ubisoft és az Electronic Arts már megegyezett a szervezőkkel, azaz minden esély megvan arra, hogy a világ legjobbjai saját lobogóik alatt csapnak össze League of Legendsben (Tencent), EA Sports FC-ben (Electronic Arts), PUBG-ben (Krafton) és Rainbow Six: Siege-ben (Ubisoft). A játékkiadók mellett azt is elárulták, hogy 2026 novemberére időzítik a rijádi eseményt, azaz a League of Legends-világbajnokság után még egy nagy eseményen szoríthatnak kedvenceiknek a rajongók.
A bejelentés hatására máris szervezkedni kezdtek a közösségi médiában az egyes országok lehetséges képviselői, így a magyarok is. A legjobbak egy csapatba verbuválása azonban nem lesz egyszerű feladat, mert ahányan vannak, annyi különböző helyen keresik a győzelemhez vezető utat. És akkor még nem volt szó arról, hogy az esportolók munkáltatója a szervezet, akinél aláírta a szerződését. Ha például a MOUZ úgy dönt, hogy torzsira szüksége van, akkor hiába lenne alapember a magyar CS2-válogatottban, nem lesz lehetősége a most 23 éves AWP-snek felhúznia a nemzeti mezt.
