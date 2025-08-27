Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hamarosan összecsap a világ legjobbjaival a magyar válogatott, bejelentették a Nemzetek Kupáját

Nemzetek Kupa
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 11:15
esélygyőzelem
Stílusosan az Esport Világkupán jelentette be a szervező, hogy jövőre érkezik az Esport Nemzetek Kupája.

A klasszikus sportok és az esportok között rengeteg párhuzam vonható: mindkettőhöz elengedhetetlen a tehetség és a szorgalom, a legmagasabb szintekre csak profi stáb segítségével lehet eljutni, a legnagyobb neveket és csapatokat sztárként kezelik, a nyeremények és fizetések több százmillió forintra rúgnak és még lehetne sorolni. Van azonban egy olyan terület, ahol egyszerűen nem tud érdemben egyről a kettőre lépni a professzionális videójátékozás. Ami a sportokban az alfája és omegája az egésznek, azaz az olimpia és a világbajnokságok, az esportban egyszerűen nem működik. Nincsenek nemzeti válogatottak, csak a klubok versengenek egymással. Történt azonban két olyan bejelentés az elmúlt hónapokban, amelyek bizakodásra adhatnak okot. Az arab milliárdosok úgy döntöttek, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal együttműködésben megszervezik az Esport Olimpiát, valamint szintén a szaúdiak neve alatt útjára indul 2026-ban az Esport Nemzetek Kupája, az Esports Nations Cup.

 

Az olimpia és az esport összefonódásának gondolata már évek óta megfogalmazódott a döntéshozók fejében, azonban az eddigi próbálkozások félresikerült projektekben csúcsosodtak ki. A NOB kötötte az ebet a karóhoz, azaz mindenképp olyan versenyjátékokban akarta egymásnak ereszteni az esportolókat, amelyeknek van kapcsolódása a valódi sportokhoz. A magasztos gondolat mögött nem voltak számok, ugyanis hiába vannak elképesztő nézettségei a League of Legendsnek, a Dota 2-nek, a Mobile Legends: Bang Bangnek és a Counter-Strike 2-nek, ebből nem következik az, hogy a virtuális íjászatot, kerékpározást és raftingot is ekkora tömeget követik majd élőben. A visszajelzések és statisztikák elemzése után újratervezte a háttérben a dolgokat a NOB, így jutott el oda a jelenlegi kommunikáció, hogy a már korábban felsorolt sporthoz kapcsolódó esportok mellett helyet kapnak majd a népszerű és sokak által ismert címek is. Arról egyelőre nincs infó, hogy pontosan mikor szeretnék összehozni az első ilyen eseményt, mivel eddig még nem szögezték le, hogy a klasszikus olimpia éveihez ragaszkodnának az esportos leágazással.

Az Esports Nations Cup jóval kézzelfoghatóbbnak tűnik az első nagy bejelentés alapján. A szaúdiak fogták az Esports World Cup mögött álló hatalmas gépezetet, megfűzték a legnagyobb kiadókat, majd az egészre ráhúzták a nemzetek közötti versengést. A hivatalos közleményből kiderült, hogy a Tencent, a Krafton, a Ubisoft és az Electronic Arts már megegyezett a szervezőkkel, azaz minden esély megvan arra, hogy a világ legjobbjai saját lobogóik alatt csapnak össze League of Legendsben (Tencent), EA Sports FC-ben (Electronic Arts), PUBG-ben (Krafton) és Rainbow Six: Siege-ben (Ubisoft). A játékkiadók mellett azt is elárulták, hogy 2026 novemberére időzítik a rijádi eseményt, azaz a League of Legends-világbajnokság után még egy nagy eseményen szoríthatnak kedvenceiknek a rajongók.

A bejelentés hatására máris szervezkedni kezdtek a közösségi médiában az egyes országok lehetséges képviselői, így a magyarok is. A legjobbak egy csapatba verbuválása azonban nem lesz egyszerű feladat, mert ahányan vannak, annyi különböző helyen keresik a győzelemhez vezető utat. És akkor még nem volt szó arról, hogy az esportolók munkáltatója a szervezet, akinél aláírta a szerződését. Ha például a MOUZ úgy dönt, hogy torzsira szüksége van, akkor hiába lenne alapember a magyar CS2-válogatottban, nem lesz lehetősége a most 23 éves AWP-snek felhúznia a nemzeti mezt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu