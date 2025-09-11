Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Megérkeztek az első információk a PlayStation 6-ról, ekkor jelenhet meg a konzol

PlayStation 6
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 09:05
PS6Sony
Ahogy közeledik a vélt piacra dobás dátuma, úgy érkeznek a pletykák is arról, hogy milyen konzollal döngölné földbe újra a Microsoft Xbox gépeit a Sony.
Bors
A szerző cikkei

Az utóbbi évek trendjei alapján kijelenthető, hogy a konzolháborút megnyerte a Sony. A PlayStation 5 a valaha volt legjobb játékkonzol, ami exkluzív címeivel, erejével és egyre jobb előfizetéses szolgáltatásával köröket ver az Xbox Series S-re és X-re. Több mint dupla annyi PS5-öt értékesítettek, mint újgenerációs Xboxot, esélyt sem adott a konkurenciának a japán gyártó. Az idő azonban szép lassan eljár a mostani kütyük felett, hiába a Pro-verzió, sokan már a fogaikat a PlayStation 6-ra fenik. A következő számozott folytatásról megjelentek az első információk, avagy elkezdődhet a napok visszaszámlálása a tervezett 2027-es piacra dobásig.

Így is kinézhetne a PlayStation 6 (Forrás: Yanko Design)

A bennfentesek szerint a PlayStation 6 egy AMD UDNA grafikus egységet rejt majd a borítás alatt, ami szignifikánsan javítja majd a videójátékos élményt. Még gyorsabb betöltés, szebb grafika és akadásmentes játékmenetet várja majd azokat, akik beruháznak majd a legújabb konzolra. Memóriából GDDR7-est pakolnak majd a PS6-okba, valamint kitartanak az AMD mellett a processzor frontján is. A hardver tehát még erősebb és gyorsabb lesz, azonban van egy pont, ahol a jelek szerint nem történik ekkora változtatás. A Sony elégedett a DualSense-kontrollerekkel, nem kell túl sokra számítani egy kis finomhangoláson kívül a periféria kapcsán. A modularitás rajongóinak is szeretne kedveskedni a gyártó, ugyanis a tervek alapján lecsatlakoztatható lemezmeghajtót kap már a megjelenés napján a PS6, ami bár nem tűnik elképesztő innovációnak, külön öröm, hogy nem kell majd extrán fizetni ezért a funkcióért.

Elméletileg a kreatív szakemberek már végeztek a dizájn megreformálásával, avagy rátérhetnek a mérnökök arra, hogy megtöltsék tartalommal a vázat. A színfalak mögött gőzerővel folyik a tesztelés, ami tényleg abba az irányba mutat, hogy nem lesz akadálya a 2027-es megjelenésnek. A jelenlegi generáció tapasztalataiból kiindulva számítani lehet majd arra, hogy kifejezetten drága, cserébe készlethiányos lesz az első adag PS6, ami felkerül a boltok polcaira. Akinek azonban sikerül majd beszereznie egyet ebből a verzióból, az biztosan boldogan ül majd le a képernyő elé, hogy elmerüljön a pixelek óceánjában.
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
