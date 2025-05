PlayStation vagy Xbox, mire érdemes beruházni 2025-ben?

A Sony több fronton támad. A digitális és lemezes kiadások mellett megjelent a Pro elnevezésű változat, ami a jelenlegi legerősebb játékkonzol a piacon. A teljesítményt meg kell fizetni, közel 350 000 forintért lehet most lecsapni a felsőpolcos eszközre, az alap változatokat 210 000 és 235 000 forintért kínálják a viszonteladók. A PS5 teljesítményben és exkluzív címekben viszi a prímet, azonban az előfizetéses szolgáltatása nem annyira vonzó mint versenytársáé. Ameddig ilyen minőségben termelik a Sonyhoz köthető fejlesztők a jobbnál jobb programokat (The Last of Us, Ghost of Tsushima, Spider-Man, God of War) , addig nem kell aggódni a japánoknak amiatt, hogy a Game Pass elcsábítja a potenciális vásárlókat.

Az Xbox olcsóbb, valamint a Game Pass miatt több lehetőséget kínál az egyszerű gamer számára, míg a PlayStation 5 drágább, viszont az exkluzívokkal olyan előnyt épített ki, amivel jelenleg a Microsoft képtelen versenyezni. Ha valaki csak előfizetésben gondolkodik, nem szeretne teljes árat fizetni a játékokért, akkor az Xbox a jobb ajánlat (főleg úgy, hogy a PlayStation+, a PS előfizetése jelentősen megdrágult). Aki megteheti, hogy évente több százezer forintot kiad a legújabb címekre, valamint mindene a tökéleteshez közelítő kép- és hangminőség, annak mindenképp a PlayStation 5-re, azon belül is a Próra érdemes beruháznia.