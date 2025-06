/Brutális összeg: egy év alatt 60 milliárd dollárt játszottunk el!

Alaposan megvizsgálták a szakértők az Egyesült Amerikai Államok polgárainak szokásait, kifejezetten a szabadidős tevékenységekre fordított erőforrások oldaláról. A számok alapján megállapítható, hogy bár a COVID-19 alatt tapasztalható csúcsokat nem lehet jelenleg ostromolni, de a hanyatlás egyáltalán nem drasztikus. Egyetlen naptári év alatt 60 milliárd (!) dollárt költöttek el arra az USA-ban, hogy valamilyen formában támogasság a videójátékok iparát. Ebbe beletartoznak a kifejezetten gaming hardverekre, a játékokra, a kiegészítőkre és a játékon belüli extrákra elköltött összegek. Mindeközben a filmekre és sorozatokra “csak” 57,1 milliárd dollárt fordítottak az emberek, azaz kijelenthető, hogy az USA-ban mindenképpen nagyobb tere van a videójátékoknak, mint a streamingeknek, mozizásnak és tévézésnek.

Még a szakemberek is meglepődtek azon, hogy az összes amerikai háztartás 83%-ában van olyan eszköz, kütyü, konzol és PC, amit kifejezetten a gaminghez vásároltak. Ennek tükrében nem véletlen, hogy a 340 millió lakos közül 205,1 millióan rendszeresen játszanak videójátékokkal. Persze, ebben benne vannak azok, akik a mobiljukat nyomkodják a taxiban és a tömegközlekedésen, de a gaming, az gaming. Mindenkiből lehet játékos, aki a digitális pixelek világában tölti el a szabadidejét.

A gaming iparág fokozatos térnyerésének egyik lenyomata, az egyre több videójáték alapú film és sorozat. A Minecraft, a The Last of Us, az Angry Birds és az Uncharted tökéletes példája annak a trendnek, ami hódít jelenleg a filmes-sorozatos világban. A nézők vevők arra, hogy a kedvelt videójátékos karaktereiket egész estés filmekben és streamingelt sorozatokban lássák viszont. Ameddig a minőség kárára nem megy a mennyiség, addig ez az irány lehet az, ami megbízható profitot termel a készítőknek, így teret enged a kísérletezésnek más területeken is.