Mi ez a Minecraft, amiért megőrülnek manapság a gyerekek?

Hiába fogadták vegyesen a kedvcsináló videókat, a megjelenés első percei elhallgattatták a kritikus tömeget. Az Egy Minecraft film minden rekordot megdöntött a videójátékos adaptációk kategóriájában, így újabb kapuk nyíltak meg a producerek előtt. De hogy lehet a Gen Z és Gen Alpha óriási tömegeit becsábítani a mozitermekbe? A válasz a pixel kockákban rejtőzik, avagy vedd alapul a világ legnagyobb példányszámban értékesített videójátékát.

Mi fán terem a Minecraft?

A Minecraft az elmúlt másfél évtizedben gyakorlatilag meghódította a világ minden szegletét. A kreatív gondolkodásra ösztönző program alapja egy olyan környezet, ahol bárki ki- és megélheti a legvadabb álmait. Úgy kell elképzelni a 2011-ben megjelent játékot, mint egy hatalmas vásznat, ami ugyan teljesen üres, de minden eszköz adott hozzá, hogy bárki azt ábrázoljon rajta, amit csak akar. Ennek a speciális műfajnak a neve “sandbox”, azaz a játszóterekről ismerős homokozóhoz hasonlítják, ahol kislapáttal és vödörrel építenek hatalmas várakat, kastélyokat és palotákat a legfiatalabbak. A virtuális világban egy csákány lesz a legjobb barátja a gamernek, aki először begyűjti a nyersanyagokat, hogy ezek kombinálásával még több elemből gazdálkodhasson kalandozásai során. Itt kerül képbe a “túlélő mód”, ugyanis a Minecraftban különös veszélyek leselkednek a főhősre. Az ellenségek legyőzése nem okoz problémát a tapasztalt vándornak, azonban érdemes komolyan venni az előkészületeket egy-egy mélyebb kazamata meghódításához, mert senki sem szeretné, hogy az életereje pillanatok alatt elérje a nullát.

Egyik oldalon tehát ott vannak a kreatív elméket megmozgató lehetőségek, másikon azok, amelyek a túlélésre szakosodott Bear Gryllsek fantáziáját mozgatják meg. Ez a kettősség olyan receptben csúcsosodott ki, ami a szó szoros értelmében uralja a gaming piacot.

A becslések szerint 350 millió példányban értékesítették a hivatalos megjelenés óta a Minecraftot, ami alig néhány évvel az első verzió piacra dobása után 2,5 milliárd (!) dollárért került a Microsofthoz, akik azóta is a fejlesztésért felelős Mojang Studiosszal együtt egyengetik a Steve, a nevén nevezett névtelen főhős útját.

Az új kiadó gyorsan meglátta a franchise-osítás lehetőségét, így megszülettek az elmúlt években az olyan önállóan futtatható kiegészítők (spin-offok), mint a Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons és a Minecraft Legends. A közös pont a kupacban, hogy a pixel kockákból épített világ adja az alapját az összes akciónak. Van itt kattintgatós kalandozás, kazamata-felfedezős szerepjáték, valamint a stratégiai gondolkodást előtérbe helyező “malacinváziós” akció is. Miután szinte mindegyik leágazás üzleti sikert jelentett a Windowst is tulajdonló Microsoftnak, felmerült a gondolat, hogy a mozivásznon is ideje megvetnie a lábát a kortalanul élvezhető, mégis főleg a fiatalok körében elképesztő népszerűségnek örvendő játéknak. Ennek eredményeként elkezdődött a forgatása az Egy Minecraft filmnek, a többi már történelem.