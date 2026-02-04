Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Áll a bál, elvehetik Varga Barnabás gólját

Varga Barnabás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 17:45
OlympiakoszAEK Athén
Pár napja ért véget az AEK-Olympiakosz rangadó, de azóta sem csitulnak a kedélyek. Varga Barnabás megszerezte első gólját az új együttesében, azonban lehetséges, hogy azonnal el is veszik tőle.

Továbbra is nagy a visszhangja az elmúlt hétvégén rendezett AEK-Olympiakosz rangadónak. A hazai csapat, az athéniak kapusa remekelt, Varga Barnabás pedig megszerezte első görögországi gólját, így sokáig közelebb álltak a győzelemhez. A hosszú ráadásban azonban egy vitatott büntetővel egyenlített az Olympiakosz, így 1-1-es döntetlen lett a vége. A rangadó után az AEK Athén edzője teljesen kikelt magából, a klub elnöke pedig elmondta, bíróságra fogja vinni az ügyet

Varga Barnabás gólját mégis elvehetik
Varga Barnabás gólját mégis elvehetik Fotó: AEK

Varga gólt szerzett, mégis másról beszélnek Athénban

A rangadó után az AEK elnöke, Mariosz Iliopulosz berontott a pályára, és hevesen számon kérte a játékvezetőt, mert állítása szerint az Olympiakosz javára elcsalta a mérkőzést. Ezt követően kijelentette: az ügyészséghez fordul, és a bíró eltiltását kéri. Görögországban azóta sem csillapodnak a kedélyek, az AEK pedig hivatalos Facebook-oldalán egy több mint nyolcperces videót tett közzé, amelyben a szerintük ellenük hozott vitatott ítéleteket gyűjtötték össze.

A klub most nyilvánosságra hozza azt a videót, amely összesen 21 súlyos, az AEK-et hátrányosan érintő bírói hibát mutat be. A felsorolás csúcspontja az a „kitalált” büntető, amely megfosztotta az AEK-et a tiszta győzelemtől az Olympiakosz elleni mérkőzésen.

- írta a klub a videóhoz.

Az AEK Athén egy hosszú közleményt is kiadott, melyben megemlítik, hogy már a mérkőzés előtt komoly aggodalmak merültek fel a holland játékvezető kijelölése miatt. A dokumentumban azt is megemlítik, hogy eljött az igazságszolgáltatás ideje és, ha igazak a görög hírek, akkor kérvényezték az újra játszását a mérkőzésnek. Ez egyben azt is jelentené, ha mindezt elfogadják, akkor Varga Barnabás gólját törlik, így egy újabb mérkőzésen kellene megszerezni az első találatát. 

Íme Varga gólja és a drukkerek reakciója az AEK-Olympiakosz meccsen

 

