"Gyalázat" - Varga Barnabás gólja után a tulajdonos az ügyészséghez fordul

Forrnak az indulatok Görögországban. Varga Barnabás csereként állt be az 57. percben, majd két perccel később megszerezte első gólját az AEK színeiben az Olympiakosz elleni rangadón. A 106. percben azonban a vendégek egy büntetőből egyenlítettek, így 1-1-es döntetlennel zárult az összecsapás. A mérkőzés utóélete viszont korántsem volt ennyire nyugodt: az AEK elnöke, Mariosz Iliopulosz élesen bírálta a játékvezetést, majd bejelentette, az ügyészséghez fordul.

Varga Barnabás megszerezte első gólját az AEK Athénban Fotó: AEK

Varga Barnabást méltatták, mégis bíróságra viszik az ügyet

A rangadó után az AEK elnöke, Mariosz Iliopulosz teljesen kikelt magából: a pályára rontott, és hevesen számon kérte a mérkőzés játékvezetőit, szerinte a hosszabbításban megítélt büntetővel elcsalták a találkozót az Olympiakosz javára.

"Én csak annyit mondok: ez ma a görög futball szégyenének pecsétje volt. Ez mélypont, ez gyalázat. Ebben az országban vannak törvények, van ügyész. Egyesek most nevetnek, de nem sokáig fognak. Eddig is bebizonyítottam, hogy amit mondok, annak súlya van. Vannak, akik folytatni akarják ezt a szégyent, ami a görög futballban zajlik. Az ügyész mindent látni fog. Ma bombát tettek a saját lábuk elé (a bírók - szerk.), megásták a gödröt, amibe maguk fognak beleesni.”

- mondta a klub elnöke, akit a Gazzetta.gr idézett.

Az AEK vezetőedzője is borzasztóan kiborult a meccs után, Marko Nikolics undorról és hányingerről beszélt annak kapcsán, ami a hajrában történt.

Hülyén érzem magam amiatt, ami a végén történt. Már több tucat üzenetet kaptam Szerbiából, amelyek rablásról és szégyenről szólnak

Íme Varga gólja és a drukkerek reakciója az AEK-Olympiakosz meccsen