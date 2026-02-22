HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor Tóth Alexnek: Vágjon be nekik néhányat, azt' jó napot!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 19:56
BournemouthTóth Alex
Bournemouth-mezzel lepte meg a kormányfőt a magyar válogatott labdarúgó. Orbán Viktor megköszönte az ajándékot, váltottak pár szót, majd nagyon sok sikert kívánt Tóth Alexnek.

A Ferencvárostól a Premier League-be szerződött Tóth Alex egy Bournemouth-mezzel lepte meg Magyarország miniszterelnökét. Orbán Viktor videóhívásban köszönte meg a 20 éves magyar válogatott focistának az ajándékot, majd váltottak is pár szót.

Tóth Alex a Bournemouth focistája
Tóth Alex 60 percet játszott a Bournemouth-ban az Everton elleni bajnokin Fotó: Gareth Copley

Tóth Alex Bournemouth-mezzel lepte meg Orbán Viktort

A kormányfő viccesen megjegyezte, neki ifista korában is nagyobb meze volt, mint Tóth Alexnek most.

Maga egy agár!

– mondta mosolyogva Orbán Viktor, majd komolyra fordítva a szót gratulált a magyar válogatott labdarúgónak, hogy 60 percet játszott az Everton ellen.

Nagyon izgultam, megmondom őszintén, mert a Kerkezt, meg a Szoboszlait azt tudtam, hogy fizikailag nem lesz bajuk. De hogy a magyar bajnokságból kimenni a Premier League-be egyből, mondom, nehogy ott valami csalódás érje

– fogalmazott a miniszterelnök. Tóth Alex elmondta, jól kijött számára a lépés, de bevallotta, nagyon fárasztóak az edzések és a meccsek Angliában.

Nekem azt mondták, hogy a középpálya bármelyik pontján el tudnak engem képzelni. Éppen az Everton-meccsen támadó középpályás szerepben játszottam, ott igazából azt kérték tőlem, hogy játsszak bátran előrefele

– válaszolta a fiatal focista Orbán Viktor azon kérdésére, hogy mit várnak tőle Bournemouth-ban. Tóth Alex azt is elmondta, hogy nem magányos, a szüleivel van kint Angliában.

Most már tudják ők is élvezni ezt a részét nagyon. Rengeteget dolgoztak. Mondhatni, hogy tényleg egyszerű munkás emberek voltak

– mondta a válogatott labdarúgó, akinek az édesapja szobafestő, édesanyja pedig egy barkácsboltot üzemeltet. A szülők azonban átmenetileg félretették a munkájukat.

Alex, sok sikert kívánok magának! Köszönöm, hogy gondolt rám, és küldött mezt. A 60 percet nyomja fel 90-re, vágjon be nekik néhányat, azt' jó napot! Hajrá, Alex! Hajrá, magyarok!

– zárta a beszélgetést a kormányfő.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
