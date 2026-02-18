Buzsik Borka után újabb magyar focista párjáért van odáig mindenki

Először osztott meg fotókat Tóth Alex barátnője azóta, hogy büszkén kürtölte világgá: szerelme a magyar rekordbajnok Ferencvárostól a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz igazolt. A szépséges Mira ezúttal egyedül szerepel a képeken, de a bejegyzés alatt a 20 éves válogatott labdarúgó is megjelent.

Tóth Alex a magyar rekordbajnok Ferencvárosból a Premier League-ben szereplő Bournemouth-ba igazolt Fotó: Bournemouth / Facebook

Tóth Alex barátnője csodaszép

Tóth Alex barátnője egy fekete háttér előtt pózol a friss fotókon, amikért odáig vannak a követői.

Gyönyörű vagy!

– írta az egyik kommentelő, míg egy másik egyenesen odáig ment, hogy csodálatosnak nevezte Mirát.

A bejegyzés alatt a Bournemouth magyar válogatott játékosa is megjelent, és egy hatalmas piros szívvel fejezte ki, mennyire szereti a párját.

Buzsik Borka címlapra került

A brit bulvársajtó nagy hangsúlyt fektet a Premier League-ben szereplő focisták szerelmeire, a Liverpoolban kiváló szezont futó Szoboszlai Dominik feleségére már fel is figyeltek Angliában. A Daily Star egyenesen címlapon mutatta be Buzsik Borkát, aki stabil hátteret biztosít a magyar válogatott középpályásnak. A bulvárlap „visszafogott közszereplőnek” nevezte a fiatal édesanyát, mert Instagramján kevés bejegyzés található, mégis rengetegen követik.

