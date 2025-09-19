Új magyar világsztár született, Szoboszlai felesége angol címlapon tűnt fel

A Liverpool sztárja, Szoboszlai Dominik mellett eddig csendben, háttérbe húzódva tűnt fel Buzsik Borka, ám most a nemzetközi sajtó is felfigyelt rá. A Daily Star egyenesen címlapon mutatta be a magyar focista feleségét, aki eddig csak ritkán engedett bepillantást a magánéletébe. Most viszont a britek is megismerhették, ki az a nő, aki stabil hátteret biztosít a válogatott középpályásnak.
A lap részletesen beszámolt a fiatal pár romantikus történetéről: Szoboszlai 2024 októberében, egy budapesti luxusszállodában kérte meg szerelme kezét. A titkos esküvőre idén márciusban került sor, amelyről a futballsztár fekete-fehér fotókat osztott meg az Instagramon. Nem sokkal később újabb örömhír következett: augusztusban bejelentették első gyermekük érkezését. A britek szerint Szoboszlai most nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is új szakaszba lépett.
A brit bulvárlap „visszafogott közszereplőnek” jellemezte, Instagramján mindössze 13 bejegyzés található, mégis több mint 84 ezer követő kíváncsi rá. Borka nagyon óvja a magánéletét, posztjai között szinte kizárólag közös fotók láthatók férjével és újdonsült kislányukkal, amitől még inkább az sugárzik, hogy számára a család az első.
Míg sok focistafeleség a rivaldafényben él, Buzsik Borka a stabilitást és a csendes támogatást képviseli. Talán épp ezért találja ennyire vonzónak őt a közönség – és most már nemcsak Magyarországon, hanem Angliában is felfigyeltek rá. Úgy tűnik, hogy Szoboszlai Dominik nemcsak a pályán szerzett nagy győzelmet, hanem a szerelemben is: megtalálta azt a társat, aki mellett minden sikere valódi értelmet nyer.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.