Új magyar világsztár született, Szoboszlai felesége angol címlapon tűnt fel

A Liverpool sztárja, Szoboszlai Dominik mellett eddig csendben, háttérbe húzódva tűnt fel Buzsik Borka, ám most a nemzetközi sajtó is felfigyelt rá. A Daily Star egyenesen címlapon mutatta be a magyar focista feleségét, aki eddig csak ritkán engedett bepillantást a magánéletébe. Most viszont a britek is megismerhették, ki az a nő, aki stabil hátteret biztosít a válogatott középpályásnak.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka már Angliában is reflektorfénybe került Fotó: Instagram

A lap részletesen beszámolt a fiatal pár romantikus történetéről: Szoboszlai 2024 októberében, egy budapesti luxusszállodában kérte meg szerelme kezét. A titkos esküvőre idén márciusban került sor, amelyről a futballsztár fekete-fehér fotókat osztott meg az Instagramon. Nem sokkal később újabb örömhír következett: augusztusban bejelentették első gyermekük érkezését. A britek szerint Szoboszlai most nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is új szakaszba lépett.

Buzsik Borka nem az a tipikus focistafeleség

A brit bulvárlap „visszafogott közszereplőnek” jellemezte, Instagramján mindössze 13 bejegyzés található, mégis több mint 84 ezer követő kíváncsi rá. Borka nagyon óvja a magánéletét, posztjai között szinte kizárólag közös fotók láthatók férjével és újdonsült kislányukkal, amitől még inkább az sugárzik, hogy számára a család az első.

Míg sok focistafeleség a rivaldafényben él, Buzsik Borka a stabilitást és a csendes támogatást képviseli. Talán épp ezért találja ennyire vonzónak őt a közönség – és most már nemcsak Magyarországon, hanem Angliában is felfigyeltek rá. Úgy tűnik, hogy Szoboszlai Dominik nemcsak a pályán szerzett nagy győzelmet, hanem a szerelemben is: megtalálta azt a társat, aki mellett minden sikere valódi értelmet nyer.