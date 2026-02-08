Már most látni, óriási vita lesz Szoboszlai fizetéséből

Szoboszlai Dominikot jelenlegi szerződése 2028 nyaráig köti a Liverpoolhoz, ugyanakkor már hónapok óta napirenden van a hosszabbítás kérdése. A tárgyalások hátterében az áll, hogy a magyar középpályás időközben kulcsszereplővé vált a csapatban, a fizetése ugyanakkor ezt a kiemelt szerepet nem tükrözi. Ha hosszabbít, akkor a magyar labdarúgó döbbenetes, akár két és félszeres béremelést is kaphat.

Szoboszlai Dominik 2028-ig írt alá a Liverpoollal, most a szerződéshosszabbítása a téma Angliában Fotó: Catherine Ivill - AMA

Szoboszlai szerződésétől hangos Anglia

A magyar játékos korábban már megszólalt a szerződésével kapcsolatban, akkor úgy fogalmazott: a döntés innentől már nem az ő kezében van. Az interjúban hangsúlyozta, hogy szereti a várost, a klubot, a csapattársait és az Anfield közönségét is, ezt a nyilatkozatot pedig az Anfield Index is idézte.

Szoboszlai Dominik új szerződése elsősorban a csapaton belül felértékelődött szerepét tükrözné, hiszen 2023-as érkezése óta a Liverpool egyik meghatározó játékosává vált. Jelenleg heti 120 ezer fontot keres, s ezzel házon belül is csak a 12. helyen áll a fizetési rangsorban. Szoboszlai a megállapodással heti 300 ezer fontot, vagyis nagyjából 130 millió forintot kapna. Jelenleg csak két focista keres többet, mégpedig Mohamed Szalah és Virgil van Dijk.

Az Anfield Index azonban erősen bírálja Szoboszlai Dominik új fizetési terveit. A portál szerint egy ekkora emelés egyszerre jelentene elismerést és kockázatot. A Liverpool továbbra is szigorú pénzügyi elvek mentén működik, ugyanakkor bizonyos esetekben kész kiemelt, elit szerződéseket kínálni – Szoboszlai ilyen szintre emelése pedig egyértelmű üzenet lenne arról, hogy a klub alapemberként, hosszú távú pillérként számol vele.

Lesz vita a 300 ezer fontos szám körül. A szurkolók gyakran rossz szemmel nézik a bérek elszállását, különösen akkor, amikor a keret mélysége még mindig fejlesztésre szorul. Ugyanakkor sokan úgy érvelnének: a csúcsteljesítményt nyújtók megjutalmazása később sokkal drágább problémákat előzhet meg

- írta az angol lap, végül hozzáteszi, Szoboszlait szinte bármilyen észszerű áron meg kell tartani.

Kérdés, hogy a két és félszeres emelés mennyire tűnik észszerűnek?