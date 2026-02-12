Szoboszlai egyre közelebb kerül a Real Madridhoz, már az ügynökénél érdeklődnek

Az elmúlt hónapokban már többször felröppent a hír, hogy a Real Madrid érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt. Úgy tűnik, a spanyol királyi gárda már konkrét lépéseket tett annak érdekében, hogy a magyar középpályást a spanyol fővárosba csábítsa.
A Top Skills Sports UK X-oldal szerint a Real Madrid megkereste Szoboszlai ügynökét, Esterházy Mátyást. A spanyol egyesület álomigazolásnak tekinti a magyar klasszist, és akár Eduardo Camavingát is hajlandó lenne feláldozni érte. Erre a lépésre azért lenne szükség, mert Szoboszlai vételára valószínűleg meghaladná a 100 millió eurót. Angol források szerint a Liverpool csak akkor venné fontolóra az üzletet, ha nagyjából 140 millió fontot kínálnának a magyar klasszisért.
Ez azonban meglehetősen valószínűtlen, hiszen a Real Madrid az utóbbi években ritkán költ ekkora összegeket. Legutóbb 2023-ban fizetett hasonló díjat Jude Bellinghamért, míg Kylian Mbappé például ingyen érkezett az egyesülethez. Itt jön képbe Camavinga: a 23 éves francia játékos önmagában nem elegendő csereeszköz Szoboszlai megszerzéséhez, de ha a Real beáldozná őt, akkor a magyar játékosért fizetendő összeg jelentősen csökkenhetne.
Kérdéses, hogy a Liverpool nyitott lenne-e egy ilyen megoldásra, hiszen Szoboszlai idén gyakorlatilag egymaga viszi a hátán a Premier League címvédőjét. Ugyanakkor az érdeklődés időzítése tökéletes: a magyar középpályás jelenleg új szerződésről tárgyal, a jelenlegi heti 120 000 fontos (52 millió forintos) fizetése jelentősen emelkedne. Sajtóhírek szerint a hosszabbítással körülbelül heti 300 000 fontot (130 millió forintot) keresne, de a játékos bevallása szerint még semmilyen konkrétum nem született az ügyben.
