Szoboszlai miatt kell dönteni egy átigazolásról Liverpoolban

"Arne Slotnak fontos döntést kell hoznia Szoboszlai Dominik ügyében, miközben a Liverpool átigazolásra vár" - írja címében a Liverpool Echo című lap. Jelenleg Arne Slot együttese mindent elkövet annak érdekében, hogy az első négy helyezett közé tornássza magát a Premier League tabelláján. A csapat legközelebb csak vasárnap lép pályára, a Manchester Cityt fogadja, így Slot egyeseknek pihenőt adhat, miközben másoknak időt biztosíthat a fizikai felkészülésre - illetve az átigazolási piacot szemlézheti, ami Szoboszlai Dominikra is hatással lehet.

Szoboszlai ismét hátvédként szerepelt Fotó: Gaspafotos/MB Media

A csapat ugyanis jobb hátvédet keres, felmerült, hogy kölcsön veszik a Sunderlandtől Lutsharel Geertruidát, mert Conor Bradley az egész szezonra kiesett, Jeremie Frimpong pedig néhány hétig nem játszhat ágyéksérülése miatt. Szoboszlai helyettesként mindig készenlétben áll, a Newcastle ellen is ő szerepelt abban a pozícióban, de neki is jobb lenne, ha ismét a kedvenc posztján a középpályán vagy a csatárok mögött szerepelne.

A Szoboszlai kérdés

A 4-2-3-1-es felállás mellett Gravenberch és Alexis Mac Allister szombaton ismét együtt játszott a középpályán, és mindketten jó teljesítményt nyújtottak. De ha Szoboszlaira nincs szükség jobbhátvédként, akkor ő szinte biztosan máshol fog kezdeni a City ellen. Akár a 10-es pozícióban is játszhat, mivel Florian Wirtz az utóbbi időben mindkét szélen és középen is remekelt. Ez azt jelenti, hogy Slot ismét komoly döntés előtt áll a magyar válogatott csapatkapitánya kapcsán.