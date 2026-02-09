Arne Slot tehet mindenről? Fotókon Szoboszlai drámája

Szoboszlai Dominik előbb hatalmas bombagólt lőtt, majd gólhelyzetben szabálytalankodott és piros lapot kapott a Liverpool-Manchester City mérkőzésen. A hazaiak a 74. percben 1-0-ra vezettek a magyar játékos góljával, a vége 2-1 lett a vendégek javára. Szoboszlai az azonnali kiállítás miatt legalább egy meccses eltiltást kap.

Haaland üres kapuba lőtt volna gólt, Szoboszlai azonban megpróbálta lerántani őt / Fotó: Michael Regan

Szoboszlai a mennyből a pokolba jutott, erről a hullámvasútról nézhetsz meg galériát a fotóra kattintva.