Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Arne Slot tehet mindenről? Fotókon Szoboszlai drámája

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 06:15
manchester citygól
Érzelmi hullámvasút volt a Liverpool-Manchester City-meccs a magyar középpályás számára. Szoboszlai Dominik gólt lőtt, majd kiállították, csapata kikapott.

Szoboszlai Dominik előbb hatalmas bombagólt lőtt, majd gólhelyzetben szabálytalankodott és piros lapot kapott a Liverpool-Manchester City mérkőzésen. A hazaiak a 74. percben 1-0-ra vezettek a magyar játékos góljával, a vége 2-1 lett a vendégek javára. Szoboszlai az azonnali kiállítás miatt legalább egy meccses eltiltást kap.

Haaland üres kapuba lőtt volna gólt, Szoboszlai azonban megpróbálta lerántani őt
Haaland üres kapuba lőtt volna gólt, Szoboszlai azonban megpróbálta lerántani őt / Fotó: Michael Regan

Szoboszlai a mennyből a pokolba jutott, erről a hullámvasútról nézhetsz meg galériát a fotóra kattintva.

szoboszlai
szoboszlai
szoboszlai
szoboszlai
szoboszlai
Galéria: Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen
1/8
Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen

Slot reagált Szoboszlai kiállítására

Arne Slot menedzser a meccs utáni sajtótájékoztatón elismerte, sajnos Szoboszlai jogosan kapott piros lapot. Ugyanakkor szerinte lehet, hogy a játékosnak békén kellett volna hagynia Haalandot, így a City ugyan 3-1-re nyert volna, de a magyar labdarúgót nem tiltják el.

A drukkerek viszont Arne Slot döntését kérdőjelezték meg. A vezetőedző sokadszor "égeti el" legjobb középpályását a védelemben, így a támadójáték is gyengébb lesz, ráadásul a City egyenlítő gólja előtt Bernardo Silva éppen Szoboszlai miatt nem volt lesen. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu