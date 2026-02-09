Arne Slot tehet mindenről? Fotókon Szoboszlai drámája

Szoboszlai Dominik előbb hatalmas bombagólt lőtt, majd gólhelyzetben szabálytalankodott és piros lapot kapott a Liverpool-Manchester City mérkőzésen. A hazaiak a 74. percben 1-0-ra vezettek a magyar játékos góljával, a vége 2-1 lett a vendégek javára. Szoboszlai az azonnali kiállítás miatt legalább egy meccses eltiltást kap.
Szoboszlai a mennyből a pokolba jutott, erről a hullámvasútról nézhetsz meg galériát a fotóra kattintva.
Arne Slot menedzser a meccs utáni sajtótájékoztatón elismerte, sajnos Szoboszlai jogosan kapott piros lapot. Ugyanakkor szerinte lehet, hogy a játékosnak békén kellett volna hagynia Haalandot, így a City ugyan 3-1-re nyert volna, de a magyar labdarúgót nem tiltják el.
A drukkerek viszont Arne Slot döntését kérdőjelezték meg. A vezetőedző sokadszor "égeti el" legjobb középpályását a védelemben, így a támadójáték is gyengébb lesz, ráadásul a City egyenlítő gólja előtt Bernardo Silva éppen Szoboszlai miatt nem volt lesen.
