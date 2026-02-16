Kiszivárgott: Szoboszlai Dominik titokban választ adott a Real Madridnak?

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hatalmas fizetéssel válik valóra a gyerekkori álom? Szoboszlai Dominik állítólag igent mondott a Real Madrid titkos ajánlatára.

Exkluzív információként számolt be róla egy átigazolásokkal foglalkozó angol oldal, hogy Szoboszlai Dominik állítólag titokban igent mondott a Real Madrid ajánlatára. A hírek szerint a Liverpool magyar válogatott középpályása hatalmas fizetést kaphat Spanyolországban.

– számolt be saját információira hivatkozva a Topskills Sports UK. Az átigazolási hírekkel foglalkozó angol portál úgy tudja, a 25 éves magyar focista heti 350 ezer fontnak, azaz 152 millió forintnak megfelelő fizetésre bólintott rá.

A bejegyzésben az is olvasható, hogy Szoboszlai korábban pontosan ugyanennyi pénzt kért a Liverpooltól is, de a klub soha nem adott erre nyilvános választ. A magyar játékost egyébként 2028-ig szerződés köti az Anfieldre, de ha távozni szeretne, még nem tudni, hogy a Vörösök milyen árat kérnek majd érte – értékét a Transfermarkt jelenleg 85 millió euróra (32 milliárd Ft) becsüli.

A magyar válogatott csapatkapitányáról egyébként köztudott, hogy gyermekként a királyi gárdának szurkolt. Marco Rossi szövetségi kapitány pedig a minap arról beszélt: amióta futballozni kezdett, Szoboszlainak egyetlen álma volt, hogy a Real Madridban játsszon.

