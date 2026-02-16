Kiszivárgott: Szoboszlai Dominik titokban választ adott a Real Madridnak?

Exkluzív információként számolt be róla egy átigazolásokkal foglalkozó angol oldal, hogy Szoboszlai Dominik állítólag titokban igent mondott a Real Madrid ajánlatára. A hírek szerint a Liverpool magyar válogatott középpályása hatalmas fizetést kaphat Spanyolországban.

– számolt be saját információira hivatkozva a Topskills Sports UK. Az átigazolási hírekkel foglalkozó angol portál úgy tudja, a 25 éves magyar focista heti 350 ezer fontnak, azaz 152 millió forintnak megfelelő fizetésre bólintott rá.

🚨💣 EXCL: Dominik Szoboszlai has reportedly said YES to Real Madrid’s secret contract offer worth around £350k per week. 🇭🇺⚪😳



He’s contract until 2028, with LFC under no pressure to sell and still fully confident he will stay.



Szoboszlai previously requested a… pic.twitter.com/b9DbXDN0z0 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 16, 2026

A bejegyzésben az is olvasható, hogy Szoboszlai korábban pontosan ugyanennyi pénzt kért a Liverpooltól is, de a klub soha nem adott erre nyilvános választ. A magyar játékost egyébként 2028-ig szerződés köti az Anfieldre, de ha távozni szeretne, még nem tudni, hogy a Vörösök milyen árat kérnek majd érte – értékét a Transfermarkt jelenleg 85 millió euróra (32 milliárd Ft) becsüli.

A magyar válogatott csapatkapitányáról egyébként köztudott, hogy gyermekként a királyi gárdának szurkolt. Marco Rossi szövetségi kapitány pedig a minap arról beszélt: amióta futballozni kezdett, Szoboszlainak egyetlen álma volt, hogy a Real Madridban játsszon.