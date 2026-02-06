"Szoboszlai tényleg mindenre képes?" - újabb hatalmas átverés Liverpoolban

Túlzás nélkül kijelenthető, Szoboszlai Dominik a Liverpool jolly jokere. A magyar labdarúgó szerepelt már középcsatárként, az idei szezonban a középpálya négy különböző pontján, s újabban ő a jobbhátvéd. Egy szurkolói fotó azonban még ennél is tovább megy. Liverpoolban is támad a mesterséges intelligencia.
A Liverpool jelenleg a Manchester City elleni, vasárnapi bajnokira készül (17.30, TV: Spíler1 Tv), a csütörtöki edzésről pedig rengeteg tartalmat, fotókat, videókat tett közzé a klub kommunikációs osztálya. Többek között azt is lehetett látni, hogy Szoboszlai Dominik a Super Bowlra hangolva tojáslabdával dobált a klub kávézójában. Arra azonban nem voltunk felkészülve, hogy a magyar labdarúgó gitárt ragad, s a Beatles városában John Lennonként pengeti a húrokat. Pedig egy szurkolói fotó szerint ez történt
Van bármi, amire ez az ember nem képes?
- tette fel a kérdést az X-poszt szerzője a közösségi oldalán.
Nos, a fotó természetesen mesterséges intelligenciával készült. Szoboszlai hangszeres tehetségéről, képességeiről egyelőre nincs információnk, de az biztos, hogy csütörtökön nem koncertezett a liverpooli edzőközpontban.
