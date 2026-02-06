Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
"Szoboszlai tényleg mindenre képes?" - újabb hatalmas átverés Liverpoolban

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 18:50
liverpoolfotó
A magyar labdarúgó több szerepben is bevethető, de azért mindennek van határa. Újabb kamu fotó jelent meg Szoboszlai Dominikról.

Túlzás nélkül kijelenthető, Szoboszlai Dominik a Liverpool jolly jokere. A magyar labdarúgó szerepelt már középcsatárként, az idei szezonban a középpálya négy különböző pontján, s újabban ő a jobbhátvéd. Egy szurkolói fotó azonban még ennél is tovább megy. Liverpoolban is támad a mesterséges intelligencia.

Burnley v Liverpool - Premier League
Szoboszlai Dominik rangadóra készül a Liverpoollal Fotó: Liverpool FC

A Liverpool jelenleg a Manchester City elleni, vasárnapi bajnokira készül (17.30, TV: Spíler1 Tv), a csütörtöki edzésről pedig rengeteg tartalmat, fotókat, videókat tett közzé a klub kommunikációs osztálya. Többek között azt is lehetett látni, hogy Szoboszlai Dominik a Super Bowlra hangolva tojáslabdával dobált a klub kávézójában. Arra azonban nem voltunk felkészülve, hogy a magyar labdarúgó gitárt ragad, s a Beatles városában John Lennonként pengeti a húrokat. Pedig egy szurkolói fotó szerint ez történt

Van bármi, amire ez az ember nem képes?

- tette fel a kérdést az X-poszt szerzője a közösségi oldalán.

Szoboszlai marad a sportnál

Nos, a fotó természetesen mesterséges intelligenciával készült. Szoboszlai hangszeres tehetségéről, képességeiről egyelőre nincs információnk, de az biztos, hogy csütörtökön nem koncertezett a liverpooli edzőközpontban

 

