"Szoboszlai tényleg mindenre képes?" - újabb hatalmas átverés Liverpoolban

Túlzás nélkül kijelenthető, Szoboszlai Dominik a Liverpool jolly jokere. A magyar labdarúgó szerepelt már középcsatárként, az idei szezonban a középpálya négy különböző pontján, s újabban ő a jobbhátvéd. Egy szurkolói fotó azonban még ennél is tovább megy. Liverpoolban is támad a mesterséges intelligencia.

Szoboszlai Dominik rangadóra készül a Liverpoollal Fotó: Liverpool FC

A Liverpool jelenleg a Manchester City elleni, vasárnapi bajnokira készül (17.30, TV: Spíler1 Tv), a csütörtöki edzésről pedig rengeteg tartalmat, fotókat, videókat tett közzé a klub kommunikációs osztálya. Többek között azt is lehetett látni, hogy Szoboszlai Dominik a Super Bowlra hangolva tojáslabdával dobált a klub kávézójában. Arra azonban nem voltunk felkészülve, hogy a magyar labdarúgó gitárt ragad, s a Beatles városában John Lennonként pengeti a húrokat. Pedig egy szurkolói fotó szerint ez történt

Van bármi, amire ez az ember nem képes?

- tette fel a kérdést az X-poszt szerzője a közösségi oldalán.

Dominik Szoboszlai playing a little tune on the guitar at the AXA Training Centre. Is there anything this man can’t do? 🎸 #LFC 🔴 pic.twitter.com/lRJcF6K5Hs — Paul🥷 (@l4pablo) February 5, 2026

Szoboszlai marad a sportnál

Nos, a fotó természetesen mesterséges intelligenciával készült. Szoboszlai hangszeres tehetségéről, képességeiről egyelőre nincs információnk, de az biztos, hogy csütörtökön nem koncertezett a liverpooli edzőközpontban.