Szoboszlai rossz hírt kapott, csak Kerkez örülhet

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 11:35
Szoboszlai Dominik vasárnap ismét a védelemben kaphat helyet. Arne Slot vezetőedző emellett a múlt héten látványos gólpasszt kiosztó Kerkez Milost dicsérte a csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Arne Slot csütörtök reggel megtartotta sajtótájékoztatóját a vasárnapi (17:30, Spíler 1) Liverpool-Manchester City Premier League csúcsrangadó előtt. A holland szakember vezette címvédő a Newcastle elleni magabiztos 4-1-es győzelem ellenére is csupán a tabella 6. helyén szerénykedik az angol élvonalban, ráadásul az elhúzódó sérüléshullám is nehezíti a Vörösök helyzetét. Ezzel kapcsolatban Slot ismét csak rossz híreket tudott közölni, viszont Kerkez Milos óriási dicséretet kapott.

Kerkez Milos játéka hétről hétre javult
Kerkez Milos játéka hétről hétre javult / Fotó: Chris Brunskill/Fantasista

Szoboszlai Dominik a múlthéten ismét a jobbhátvéd poszton találta magát, és a jelek szerint vasárnap is ugyanez a sors vár rá.

Jeremie Frimpong még nem edzett a csapattal, és a hétvégén sem számíthatunk rá. Reménykedünk benne, hogy Joe Gomez már szombaton edz, talán csereként a meccsen is segíthet, hiszen nincs elég védőnk

– fogalmazott a 47 éves szakember.

Ugyanakkor a menedzsernek nem a középpályás Szoboszlai az egyetlen vészmegoldása a jobbhátvéd poszton: a napokban éppen Dominik hívta fel arra Slot figyelmét, hogy rajta kívül Endo Wataru és Curtis Jones is bevethető ebben a szerepkörben.

Kerkeznek csupán időre volt szüksége

A másik liverpooli magyar, Kerkez Milos neve is előkerült a sajtótájékoztatón: az újságírók arra voltak kíváncsiak, hogy minek köszönhető a 22 éves balhátvéd teljesítményében történő radikális fejlődés.

Minek köszönhető a változás? Szimplán ez történik, hogy amikor folyamatos játéklehetőséget kapsz, akkor fejlődsz. Másrészt ez a hozzá hasonló fiatal játékosoknál normális, csak meg kell adni nekik a bizalmat. Pontosan tudjuk, kit igazoltunk le, tisztában vagyunk a tehetségével, csupán idő kérdés volt, hogy megjelenik ez, ha folyamatosan a pályán van. De hangsúlyozom még nagyon fiatal, tehát a legjobbja még hátra van.

A Manchester City elleni mérkőzés kapcsán a felek őszi találkozóját is felemlegette a Vörösök vezetőedzője.

Ebben a szezonban megmutattuk, hogy a világ bármelyik csapatával fel tudjuk venni a versenyt. Csak az egyenletesen jó teljesítmény hiányzik. Ősszel a City ellen nem jött össze, de ahhoz az is kellett, hogy a gólunkat érvénytelenítették, ők meg a VAR segítségével büntetőt kaptak. Most egy másik oldalunkat szeretnénk megmutatni.

- utalt arra a menedzser, hogy ősszel a City sima meccsen 3-0-ra nyert.

 

