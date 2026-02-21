HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megszólalt az ismert magyar lány, hazugság terjed róla és Szoboszlai Dominikról

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 15:00
hazugságLászló Ági
László Ági tisztázta a félreértést. Véletlenül találkozott Szoboszlai Dominikkal – igaz, örök emlék lett belőle.
B.
A szerző cikkei

Hazugság kezdett el terjedni Magyarország legismertebb futballal foglalkozó női bloggeréről, László Ágiról és a Liverpool magyar válogatott középpályásáról, Szoboszlai Dominikról. Az egész egy közös fotóval kezdődött.

Szoboszlai Dominikot három évvel a liverpooli szerződése előtt a nagy rivális Manchester United edzője is kiszemelte: bánhatják, hogy nem jött össze a megszerzése
László Ági nem Szoboszlai Dominik nővére, csak véletlenül találkoztak
Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik a nővérével

– ezzel a szöveggel osztotta meg egy liverpooli oldal László Ági évekkel ezelőtt készült fotóját, ami aztán vírusként kezdett terjedni az interneten. A bejegyzés természetesen az érintetthez is eljutott.

Dolgok, amelyekre nem számítottam: Szoboszlai Dominik nővére lettem

– reagált viccesen a Kislány, nagy foci nevű blog szerkesztője.

Szoboszlai Dominik és László Ági véletlen találkozása

Az igazság ezzel szemben az, hogy a kép még 2019 júliusában, egy Salzburg-Chelsea felkészülési meccs előtt készült. László Ági azt tervezte, hogy megnézi a hazai csapat nyílt edzését, de az végül elmaradt, és a játékosok szabadnapot kaptak.

Megreggeliztem a hotelben, majd városnézést terveztem. Reggeli után azonban a hotel előtt kiszúrtam egy Red Bull-logós autót. Vetek rá egy pillantást… és egyszer csak megláttam Szoboszlai Dominikot

– emlékezett vissza a bolgger lány, aki ezután gyorsan felszaladt a Szoboszlai-mezéért, aláíratta azt a magyar játékossal, és még beszélgettek is egy jót.

Így lett a „véletlen” találkozásból egy örök emlék

– mesélte a bejegyzés alatti hozzászólásban László Ági, aki tehát semmilyen rokoni kapcsolatban nincs Szoboszlaival.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
