Megszólalt az ismert magyar lány, hazugság terjed róla és Szoboszlai Dominikról

Hazugság kezdett el terjedni Magyarország legismertebb futballal foglalkozó női bloggeréről, László Ágiról és a Liverpool magyar válogatott középpályásáról, Szoboszlai Dominikról. Az egész egy közös fotóval kezdődött.
Szoboszlai Dominik a nővérével
– ezzel a szöveggel osztotta meg egy liverpooli oldal László Ági évekkel ezelőtt készült fotóját, ami aztán vírusként kezdett terjedni az interneten. A bejegyzés természetesen az érintetthez is eljutott.
Dolgok, amelyekre nem számítottam: Szoboszlai Dominik nővére lettem
– reagált viccesen a Kislány, nagy foci nevű blog szerkesztője.
Az igazság ezzel szemben az, hogy a kép még 2019 júliusában, egy Salzburg-Chelsea felkészülési meccs előtt készült. László Ági azt tervezte, hogy megnézi a hazai csapat nyílt edzését, de az végül elmaradt, és a játékosok szabadnapot kaptak.
Megreggeliztem a hotelben, majd városnézést terveztem. Reggeli után azonban a hotel előtt kiszúrtam egy Red Bull-logós autót. Vetek rá egy pillantást… és egyszer csak megláttam Szoboszlai Dominikot
– emlékezett vissza a bolgger lány, aki ezután gyorsan felszaladt a Szoboszlai-mezéért, aláíratta azt a magyar játékossal, és még beszélgettek is egy jót.
Így lett a „véletlen” találkozásból egy örök emlék
– mesélte a bejegyzés alatti hozzászólásban László Ági, aki tehát semmilyen rokoni kapcsolatban nincs Szoboszlaival.
