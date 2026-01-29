Hajmeresztő hazugság terjed Szoboszlai Dominikról, ennek mindenki bedőlt

Nem először fordul elő, hogy Szoboszlai Dominik nevét és fotóit különböző oldalak használják fel pusztán azért, hogy minél több kattintást generáljanak. Ezúttal azonban az eddigieknél is szokatlanabb történet kezdett el villámgyorsan terjedni a közösségi felületeken a magyar válogatott csapatkapitányáról. A félrevezető tartalom sokaknál célba ért, és nemcsak külföldön, hanem a magyar szurkolók közül is többen bedőltek a valótlan állításoknak.

Szoboszlai Dominikot ismét célba vették az álhírgyártók

Fotó: Liverpool FC

Hazugság terjed Szoboszlai Dominikról

A magyar válogatott futballista remek formában futballozik a Liverpoolnál, ami miatt ismét a figyelem középpontjába került. Ennek árnyoldalaként most újabb álhírek kezdtek keringeni róla, ráadásul minden eddiginél hajmeresztőbb történettel: a kitalált sztori szerint Szoboszlai Dominik Liverpool utcáin sietett egy bajba jutott nő segítségére, akit állítólag a párja bántalmazott.

Tegnap este 22 óra körül Liverpool belvárosának közelében Szoboszlai Dominik egy súlyos utcai incidens szemtanúja volt, amikor egy férfi (feltehetően a nő volt párja) erőszakosan rátámadt egy fiatal nőre. A Liverpool középpályása pedig azonnal közbelépett: ellökte a támadót az áldozattól, megakadályozta a további bántalmazást, majd rögtön értesítette a rendőrséget, és a helyszínen maradt az intézkedés végéig. Szoboszlai gyors reagálásának és lélekjelenlétének köszönhetően a nőt biztonságban tudták tartani, a gyanúsítottat a rendőrök a helyszínen letartóztatták, az áldozatot pedig kórházba szállították kivizsgálásra, miközben egy szemtanú így foglalta össze a történteket: Dominik egyszerűen azt mondta, hogy nem nézheti tétlenül, hogy valakit bántanak. A helyi rendőrség később megerősítette az esetet és nyilvánosan megköszönte Szoboszlai segítségét, a Liverpool-szurkolók pedig elismerő üzenetekkel árasztották el a közösségi médiát, különösen azután, hogy kiderült: a megmentett nő maga is a klub szurkolója volt, és azonnal felismerte a magyar válogatott játékost

- írta a poszt. Meglepő módon néhány magyar rajongó és kommentelő bedőlt a történetnek, és egymás után érkeztek a reakciók.

Ezt így kell! Szuper jó ember vagy!

- írta az egyik drukker.