Elképesztő belegondolni, őrület, mi történt Szoboszlai Dominik Instagram-oldalán

Minden szinten főszereplő volt Szoboszlai Dominik a Liverpool-Manchester City meccsen. A hazaiak magyar középpályása távolról lőtt hatalmas bombagólt, ezzel még 1-0-ra vezetetett a Pool, majd a végül 2-1-re elveszített meccs utolsó pillanataiban kiállították a magyar játékost. Túlzás nélkül állítható, Szoboszlai nevéhez fűződik az elmúlt hétvége legszebb gólja, s ezt az adatok szerint élőben 750 millióan látták szerte a világban. Mára kijelenthető, Szoboszlai gólja a közösségi oldalára is hatással volt.

Szoboszlai Dominik az Arsenal után a Manchester Citynek is bombagólt lőtt Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik az Instagram-oldalán nem posztolt külön a gólról, ennek az lehet az oka, hogy számára végül negatív élménnyel zárult a bajnoki. A rajongók így is rákerestek a labdarúgó platformjára, s a számok azt mutatják, öt nap alatt félmillióval emelkedett a követők száma. A vasárnapi meccs alatt Szoboszlait 4,1 millióan követték, ez a szám rohamosan emelkedett a hét elejétől, s mára 4,6 milliónál tart. Kijelenthető tehát, hogy a játékos Manchester City elleni teljesítménye minimum félmillió rajongót hozott a számára.

Szoboszlai Dominik üldözi a csapattársakat

A Liverpool keretében Szoboszlai Dominik 4,6 milliós követőtábora soknak számít, a játékos így sincs egyelőre az öt "legnépszerűbb" focista között. Mohamed Szalah toronymagasan vezet 66 millió rajongóval, Virgil van Dijk 17 milliónál tart. Őket követi két focista komoly dél-amerikai bázissal, a brazil Alisson Becker 8,8 millió, az argentin Alexis Mac Allister 8,7 millió követőnél jár. Szoboszlait alig előzi meg a gárda német középpályása, Florian Wirtz (4,8 millió).

Szoboszlai gólja a Manchester City ellen