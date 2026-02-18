Bajnokok Ligája, keddi eredmények: Sallaiék kiütötték a Juventust

A 15-szörös győztes Real Madrid 1-0-ra nyert a Benfica otthonában. A vendégek - Vinícius Júnior révén - a második félidő elején betaláltak, kedvező helyzetből várhatják a hazai visszavágót. Monte-Carlóban remekül kezdődött a meccs a hazaiak számára a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain ellen, hiszen Folarin Balogun az első és a 18. percben is gólt szerzett, míg a túloldalon viszont Vítor Machado Ferreira a 22. percben büntetőt hibázott. A folytatás már nem alakult ilyen jól a Monaco számára, a fővárosiak a szünet előtt egyenlítettek, a második félidő elején pedig Alekszandr Golovint kiállították. A végeredményt Désiré Doué második találatával a 67. percben állította be a PSG.

Sallai Roland (jobbra) és csapata sikerrel vette a Juventus elleni első meccset a Bajnokok Ligája keddi játéknapján Fotó: Ahmad Mora - UEFA

Bajnokok Ligája: Sallai végig pályán volt

Dortmundban 15 perccel később kezdődött a mérkőzés, mert a házigazda Borussia csapatbusza késve érkezett a stadionhoz. Ez a közjáték a vendég Atalatát zavarta meg jobban, hiszen a guineai Serhou Guirassy találatával a német csapat már a harmadik percben vezetést szerzett. A végeredmény a szünet előtt Maximilian Beier góljával alakult ki. A Galatasaray - Sallai Rolanddal a kezdőcsapatban - 5-2-re verte a Juventust. A magyar válogatott játékosa jobb hátvédként szerepelt, és végig pályán volt.

A visszavágókat jövő szerdán rendezik.