Bajnokok Ligája, keddi eredmények: Sallaiék kiütötték a Juventust

A 15-szörös győztes Real Madrid 1-0-ra nyert a Benfica otthonában. A vendégek - Vinícius Júnior révén - a második félidő elején betaláltak, kedvező helyzetből várhatják a hazai visszavágót. Monte-Carlóban remekül kezdődött a meccs a hazaiak számára a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain ellen, hiszen Folarin Balogun az első és a 18. percben is gólt szerzett, míg a túloldalon viszont Vítor Machado Ferreira a 22. percben büntetőt hibázott. A folytatás már nem alakult ilyen jól a Monaco számára, a fővárosiak a szünet előtt egyenlítettek, a második félidő elején pedig Alekszandr Golovint kiállították. A végeredményt Désiré Doué második találatával a 67. percben állította be a PSG.
Dortmundban 15 perccel később kezdődött a mérkőzés, mert a házigazda Borussia csapatbusza késve érkezett a stadionhoz. Ez a közjáték a vendég Atalatát zavarta meg jobban, hiszen a guineai Serhou Guirassy találatával a német csapat már a harmadik percben vezetést szerzett. A végeredmény a szünet előtt Maximilian Beier góljával alakult ki. A Galatasaray - Sallai Rolanddal a kezdőcsapatban - 5-2-re verte a Juventust. A magyar válogatott játékosa jobb hátvédként szerepelt, és végig pályán volt.
A visszavágókat jövő szerdán rendezik.
Bajnokok Ligája eredmények:
AS Monaco FC–Paris Saint-Germain 2-3 (2-2)
gólszerzők: Balogun (1., 18.), illetve Doué (29., 67.), Hakimi (41.)
piros lap: Golovin (48., Monaco)
Benfica–Real Madrid 0-1 (0-0)
gólszerzők: Vinícius Júnior (50.)
Dortmund–Atalanta 2-0 (2-0)
gólszerzők: Guirassy (3.), Beier (42.)
Galatasaray–Juventus 5–2 (1–2)
gólszerzők: Gabriel Sara (15.), Lang (49., 75.), Sánchez (60.), Boey (86.), illetve Koopmeiners (16., 32.)
piros lap: Cabal (67., Juventus)
Az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool FC, a Tottenham Hotspur, az FC Barcelona, a Chelsea, a Sporting CP és a Manchester City már tagja a nyolcaddöntő mezőnyének.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.