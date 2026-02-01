Kész a terv: Szoboszlai és Kerkez után újabb magyar válogatott focistát vesz a Liverpool?

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után újabb magyar válogatott focista köthet ki Liverpoolban. Sajtóhírek szerint az angol bajnoki címvédő még a téli átigazolási időszak utolsó napjaiban megpróbálhatja szerződtetni Sallai Rolandot.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa lehet Liverpoolban Sallai Roland Fotó: AFP

Sallai Roland Liverpoolban köthet ki

A belga átigazolási guru, Sacha Tavolieri információi szerint elképzelhető, hogy az angol klub az átigazolási időszak utolsó napjaiban megpróbálja szerződtetni a Galatasaray magyar válogatott légiósát - szúrta ki a Nemzeti Sport Online.

Sallai állítólag nem a Liverpool első számú célpontja, viszont ha a Vörösök nem tudják leigazolni Lutsharel Geertruidát, aki az RB Leipzigtől szerepel kölcsönben a Sunderlandnél, akkor a magyar válogatott focistáért fognak ajánlatot tenni.

Mint ismert, Sallai az utóbbi időben jobbhátvédként szerepel a törököknél, és a Liverpoolnak jelenleg ezen a poszton van a legtöbb gondja a sérülések miatt. A Newcastle ellen például ismét Szoboszlai Dominik volt kénytelen a védelem jobb oldalán játszani.