Kész a terv: Szoboszlai és Kerkez után újabb magyar válogatott focistát vesz a Liverpool?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 14:35
Az átigazolási időszak utolsó napjaiban újabb magyar válogatott focista köthet ki Liverpoolban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa lehet Sallai Roland.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után újabb magyar válogatott focista köthet ki Liverpoolban. Sajtóhírek szerint az angol bajnoki címvédő még a téli átigazolási időszak utolsó napjaiban megpróbálhatja szerződtetni Sallai Rolandot.

Sallai Roland a Liverpool focistája lehet
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa lehet Liverpoolban Sallai Roland Fotó: AFP

Sallai Roland Liverpoolban köthet ki

A belga átigazolási guru, Sacha Tavolieri információi szerint elképzelhető, hogy az angol klub az átigazolási időszak utolsó napjaiban megpróbálja szerződtetni a Galatasaray magyar válogatott légiósát - szúrta ki a Nemzeti Sport Online.

Sallai állítólag nem a Liverpool első számú célpontja, viszont ha a Vörösök nem tudják leigazolni Lutsharel Geertruidát, aki az RB Leipzigtől szerepel kölcsönben a Sunderlandnél, akkor a magyar válogatott focistáért fognak ajánlatot tenni.

Mint ismert, Sallai az utóbbi időben jobbhátvédként szerepel a törököknél, és a Liverpoolnak jelenleg ezen a poszton van a legtöbb gondja a sérülések miatt. A Newcastle ellen például ismét Szoboszlai Dominik volt kénytelen a védelem jobb oldalán játszani.

 

