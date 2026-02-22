Végleges döntés született Liverpoolban Szoboszlai Dominikról

Az elmúlt két mérkőzésen még csak csere volt, de a sérüléséből visszatérő Joe Gomez készen áll arra, hogy újra kezdőként lépjen pályára a vasárnapi Nottingham Forest-Liverpool Premier League-mérkőzésen (15:00, tv: Match 4). Ez pedig azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik végleg visszakerülhet eredeti posztjára, a középpályára.

Szoboszlai Dominik újra középpályásként játszhat a Premier League-ben a Nottingham Forest-Liverpool meccsen Fotó: Peter Byrne - PA Images

Bár Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo és Jeremie Frimpong továbbra sem lehet ott a Liverpool védelmében, Szoboszlai mégis végleg visszakerülhet a jobbhátvéd posztról a középpályára Joe Gomez felépülésével. Mint ismert, a magyar focista a Newcastle és a Manchester City elleni bajnokin is a védelem jobb szélén kapott szerepet, de a múlt heti Brighton elleni FA Kupa-találkozón már Curtis Jones kapott bizalmat ezen a poszton.

Arne Slotnak ezúttal nem kell számolnia a fáradtsággal és rotálnia a csapatát, mert több mint hét meccs nélküli nap után látogatnak a Nottingham Forest otthonába. A This Is Anfield jóslata szerint Gomez kezd majd a védelem jobb oldalán, amivel Szoboszlai Dominik végleg visszatérhet az eredeti posztjára. A liverpooli portál a csapat másik magyar válogatott játékosát, Kerkez Milost is a kezdőcsapatba várja a vasárnapi bajnokin.

Nottingham Forest-Liverpool: A vendégek várható kezdőcsapata

Alisson - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké