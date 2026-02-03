Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Kislányát hagyta hátra a kedden meghalt 39 éves focista

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 18:55
Inter Milanfocista
Gyógyíthatatlan betegség követelte az életét. Felesége és kislánya gyászolják a 40. születésnapja előtt meghalt Nicolas Giani focistát.
39 éves korában elhunyt az olasz Inter korábbi focistája, Nicolas Giani. A középhátvéd kedden hunyt el gyógyíthatatlan betegség következtében, amely 2022-ben arra kényszerítette, hogy befejezze a pályafutását.

Gyász: Nicolas Giani focista
Nicolas Giani focista gyógyíthatatlan beteg volt
Fotó: Pexels

Nicolas Giani focista gyógyíthatatlan beteg volt

A Comóban született focista a 2000-es évek elején kezdte karrierjét a milánói klub utánpótlásában. Mivel a felnőtt csapatban nem kapott lehetőséget, így 2008-ban elhagyta az Intert, és megfordult többek között a Cremonese, a Pro Patria, a Vicenza, a Perugia, a Spezia, a Feralpisalo, a Desenzano és a SPAL csapataiban is. 2022-ben aztán visszavonult, mert gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak nála, amely végül az életét követelte.

Az Inter részvétét fejezi ki Nicolas Giani halála miatt

– idézi a milánói klub közleményét a Mirror.

Giani a következő hónapban lett volna 40 éves, és bár az U18-as és az U19-es olasz válogatottban is szerepelt pályafutása során, a felnőtt nemzeti csapatba soha nem kapott meghívót. A gyógyíthatatlan betegség következtében elhunyt focistát felesége, Rluca és kislánya, Bianca gyászolják.

 

 

