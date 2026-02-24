„Egyből jött oda mindenki” – megszólalt a történtekről a Fradi új sztárja

Az egész csapat azonnal gratulált, majd a szurkolók is megünneplték Madarász Ádámot a hétfő esti MTK-FTC NB I-es bajnoki lefújása után. A 19 éves középpályás élete első gólját lőtte a felnőttek között, annak pedig külön örül, hogy mindezt egy győztes mérkőzésen sikerült elérnie.

Madarász Ádám felnőtt pályafutása első gólját szerezte az MTK-FTC örökrangadón Fotó: Czinege Melinda

MTK-FTC: Madarász Ádámot ünnepli a Fradi

Madarász Ádám az örökrangadó 74. percében talált be, miután lecsapott egy kapusról kipattanó labdára. A lefújást követően széles mosollyal az arcán nyilatkozott.

Nagyon nagy támogatást kapok folyamatosan a csapattársaimtól, most is a gólnál egyből jött oda mindenki gratulálni. Örültem, hogy tudtam játszani félórát, az pedig, hogy sikerült betalálni, nagyon nagy élmény. Főleg, hogy ez egy győztes meccsen történt

– fogalmazott a 19 éves középpályás.

Elton Acolatse ugyan nem a felnőtt pályafutása első gólját szerezte, de ferencvárosi színekben most, az MTK ellen talált először a kapuba.

Elton Acolatse ferencvárosi színekben most, az MTK ellen talált először a kapuba Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Örülök, hogy megszereztem az első gólomat. Nagyon jó érzés egy ilyen klub színeiben betalálni

– nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt a holland támadó, aki télen a DVTK-tól érkezett a Fradiba.