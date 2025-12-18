Kommandósként akart pénzt keresni az NB I egyik legjobb focistája

Kommandósnak készült a DVTK focistája, Elton Acolatse. A 30 éves holland-ghánai játékos már 2023 óta erősíti a miskolciakat, de idén minden eddiginél több gólt lőtt az NB I-ben. Betalált a Fradi, a Paks, az Újpest, az MTK, a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza kapujába – utóbbinak háromszor is gólt lőtt. Pedig nem mindig focistának készült.

Elton Acolatse kommandós akart lenni, ehelyett az NB I-ben lövi a gólokat / Fotó: Mediaworks

Elton Acolatse kommandós akart lenni

Acolatsétól a Csakfoci kérdezte meg egy interjúban, hogy elgondolkodott-e valaha azon, ha nem profi focista lenne, akkor mivel foglalkozna most.

Gyerekként mindig érdekelt a rendőrség és a különleges osztály, tehát biztos kommandósnak mentem volna

– válaszolta a DVTK játékosa. Hozzátette, jelenleg viszont csak a foci és a Diósgyőr az első számára.

Acolatse többek között a ma már a Barcelonát erősítő Frenkie de Jonggal együtt nevelkedett az Ajax akadémiáján. Holland utánpótlás válogatott is volt, az U19-es és az U20-as korosztályban is magára ölthette a narancssárga mezt, de a felnőtt válogatottnál soha nem került szóba. Felmenői miatt azonban a ghánai szövetség egyszer már megkereste, sőt, meghívót is kapott a felnőtt válogatottba, de egy sérülés miatt nem tudott csatlakozni a nemzeti csapathoz.

Azóta beszéltünk párszor, tehát az ajtó nem zárult be, és a csapat ott lesz a 2026-os világbajnokságon, ez is motivál

– fogalmazott az interjúban Acolatse.