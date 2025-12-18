Kommandósként akart pénzt keresni az NB I egyik legjobb focistája

Kommandósnak készült a DVTK focistája, Elton Acolatse. A 30 éves holland-ghánai játékos már 2023 óta erősíti a miskolciakat, de idén minden eddiginél több gólt lőtt az NB I-ben. Betalált a Fradi, a Paks, az Újpest, az MTK, a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza kapujába – utóbbinak háromszor is gólt lőtt. Pedig nem mindig focistának készült.
Acolatsétól a Csakfoci kérdezte meg egy interjúban, hogy elgondolkodott-e valaha azon, ha nem profi focista lenne, akkor mivel foglalkozna most.
Gyerekként mindig érdekelt a rendőrség és a különleges osztály, tehát biztos kommandósnak mentem volna
– válaszolta a DVTK játékosa. Hozzátette, jelenleg viszont csak a foci és a Diósgyőr az első számára.
Acolatse többek között a ma már a Barcelonát erősítő Frenkie de Jonggal együtt nevelkedett az Ajax akadémiáján. Holland utánpótlás válogatott is volt, az U19-es és az U20-as korosztályban is magára ölthette a narancssárga mezt, de a felnőtt válogatottnál soha nem került szóba. Felmenői miatt azonban a ghánai szövetség egyszer már megkereste, sőt, meghívót is kapott a felnőtt válogatottba, de egy sérülés miatt nem tudott csatlakozni a nemzeti csapathoz.
Azóta beszéltünk párszor, tehát az ajtó nem zárult be, és a csapat ott lesz a 2026-os világbajnokságon, ez is motivál
– fogalmazott az interjúban Acolatse.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.