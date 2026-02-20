Kubatov Gábor reagált a Ludogorec-FTC meccsen történtekre

A jövő heti visszavágón képes lesz megfordítani az összecsapást a magyar rekordbajnok Kubatov Gábor klubelnök szerint. Mint ismert, a csütörtök esti Ludogorec-FTC (2-1) mérkőzés után egygólos hátrányt kellene ledolgoznia Robbie Keane vezetőedző csapatának, hogy bejusson az Európa-liga nyolcaddöntőjébe.
A Fradi egyszer ugyan egyenlíteni tudott a Ludogorec otthonában Yusuf révén, de a második – elég látványosra sikerült – bolgár gólra már nem volt válasza a magyar bajnoknak.
Küzdeni mindig, feladni soha! Itthon meg tudjuk csinálni!
– üzente közösségi oldalán az FTC klubelnöke, Kubatov Gábor.
A rájátszás visszavágóját jövő hét csütörtökön, 18 óra 45 perctől (tv: M4 Sport) rendezik majd a budapesti Groupama Arénában.
