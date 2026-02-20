Kubatov Gábor reagált a Ludogorec-FTC meccsen történtekre

A jövő heti visszavágón képes lesz megfordítani az összecsapást a magyar rekordbajnok Kubatov Gábor klubelnök szerint. Mint ismert, a csütörtök esti Ludogorec-FTC (2-1) mérkőzés után egygólos hátrányt kellene ledolgoznia Robbie Keane vezetőedző csapatának, hogy bejusson az Európa-liga nyolcaddöntőjébe.

2-1-es végeredménnyel zárult Ludogorec-FTC Európa-liga meccs Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Ludogorec-FTC: Kubatov Gábor reagált

A Fradi egyszer ugyan egyenlíteni tudott a Ludogorec otthonában Yusuf révén, de a második – elég látványosra sikerült – bolgár gólra már nem volt válasza a magyar bajnoknak.

Küzdeni mindig, feladni soha! Itthon meg tudjuk csinálni!

– üzente közösségi oldalán az FTC klubelnöke, Kubatov Gábor.

A rájátszás visszavágóját jövő hét csütörtökön, 18 óra 45 perctől (tv: M4 Sport) rendezik majd a budapesti Groupama Arénában.