„Magyar gól egy magyar csapatnak” – Kubatov Gábor reagált a Fradi győzelmére

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 18:05
Kubatov GáborPaks
Gruber Zsombor gólja döntött. Kubatov Gábor a Paks-FTC meccs után a közösségi oldalán jelentkezett.

Kubatov Gábor klubelnök is reagált arra, hogy a magyar rekordbajnok a vasárnapi Paks-FTC NB I-es bajnokin megszerezte első győzelmét 2026-ban. Mint ismert, a találkozót a magyar válogatott támadó, Gruber Zsombor gólja döntötte el.

Paks-FTC: Kubatov Gábor reagált
Kubatov Gábor a Paks-FTC meccs után a közösségi oldalán jelentkezett Fotó: Árvai Károly

Paks-FTC: „Magyar gól egy magyar csapatnak”

Szóval az a helyzet, hogy magyar gól egy magyar csapatnak. Fontos győzelem volt, nagyon örülök! Hajrá, Fradi!

- fogalmazott a lefújás után, még a lelátóról a közösségi oldalára feltöltött videóban Kubatov Gábor, az Ferencváros klubelnöke

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
