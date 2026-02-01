„Magyar gól egy magyar csapatnak” – Kubatov Gábor reagált a Fradi győzelmére

Kubatov Gábor klubelnök is reagált arra, hogy a magyar rekordbajnok a vasárnapi Paks-FTC NB I-es bajnokin megszerezte első győzelmét 2026-ban. Mint ismert, a találkozót a magyar válogatott támadó, Gruber Zsombor gólja döntötte el.

Kubatov Gábor a Paks-FTC meccs után a közösségi oldalán jelentkezett Fotó: Árvai Károly

Paks-FTC: „Magyar gól egy magyar csapatnak”

Szóval az a helyzet, hogy magyar gól egy magyar csapatnak. Fontos győzelem volt, nagyon örülök! Hajrá, Fradi!

- fogalmazott a lefújás után, még a lelátóról a közösségi oldalára feltöltött videóban Kubatov Gábor, az Ferencváros klubelnöke.