„Magyar gól egy magyar csapatnak” – Kubatov Gábor reagált a Fradi győzelmére

Kubatov Gábor klubelnök is reagált arra, hogy a magyar rekordbajnok a vasárnapi Paks-FTC NB I-es bajnokin megszerezte első győzelmét 2026-ban. Mint ismert, a találkozót a magyar válogatott támadó, Gruber Zsombor gólja döntötte el.
Szóval az a helyzet, hogy magyar gól egy magyar csapatnak. Fontos győzelem volt, nagyon örülök! Hajrá, Fradi!
- fogalmazott a lefújás után, még a lelátóról a közösségi oldalára feltöltött videóban Kubatov Gábor, az Ferencváros klubelnöke.
