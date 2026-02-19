Történelmi meccs előtt a Fradi, Nemcsák Károly csak a távozók miatt aggódik

Negyvenegy év után nyerhet magyar csapat párharcot egy nemzetközi kupasorozat tavaszi folytatásában. Erre készül most a Ferencváros, mely a bolgár Ludogorec ellen játszik az Európa-ligában. Az első play-off-meccset csütörtökön rendezik Bulgáriában (21.00, Tv: M4 Sport), és jó előjel, hogy a Fradi 2019 óta három meccsen is veretlen maradt ellenfele otthonában. Nemcsák Károlynak ez a véleménye a ludogorec-fradi összecsapásról.

Ludogorec-Fradi: Az FTC a szezonban már kétszer legyőzte a bolgárokat

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója közismert labdarúgás-kedvelő, maga is futballozik, és a Ludogorec-Fradi meccsen a magyar bajnoknak szurkol. Ő is tudja, e két együttes nyolcadik alkalommal mérkőzik a nemzetközi kupaporondon; azok közül négyet megnyert az FTC, további két döntetlen mellett egyet elveszített.

Ludogorec-Fradi: idegenben veretlen a magyar bajnok

Nemcsák Károly nem örül a külföldre szerződöttek miatt.

Felmerül bennem a kérdés, hogy Robbie Keane nemzetközi porondon vajon miként pótolja a januárban távozókat, Varga Barnabást és Tóth Alexet? Védősorunk minőségi játékosokból áll, Gróf Dávid kapus nemzetközi rutinja kiemelkedő, hátul pedig Mariano Gómez és Toon Raemaekers földön és légtérben is remek

– fogalmazott a színművész.

Nemcsák hozzátette, elöl van elég képzett támadó, hiszen Franko Kovacevic, Bamidele Yusuf és Lenny Joseph jó forma esetén e meccs végkimenetelét döntheti el.

Az külön öröm számomra, hogy Mohammed Abu Fani visszanyerte jó formáját, forintos labdákat osztogat, és a labdaszerzésből is kiveszi a részét. Remélem, Keane a kezdőcsapatban számít rá

- tette hozzá a Jászai Mari-díjas színművész.