Történelmi meccs előtt a Fradi, Nemcsák Károly csak a távozók miatt aggódik

Negyvenegy év után nyerhet magyar csapat párharcot egy nemzetközi kupasorozat tavaszi folytatásában. Erre készül most a Ferencváros, mely a bolgár Ludogorec ellen játszik az Európa-ligában. Az első play-off-meccset csütörtökön rendezik Bulgáriában (21.00, Tv: M4 Sport), és jó előjel, hogy a Fradi 2019 óta három meccsen is veretlen maradt ellenfele otthonában. Nemcsák Károlynak ez a véleménye a ludogorec-fradi összecsapásról.
Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója közismert labdarúgás-kedvelő, maga is futballozik, és a Ludogorec-Fradi meccsen a magyar bajnoknak szurkol. Ő is tudja, e két együttes nyolcadik alkalommal mérkőzik a nemzetközi kupaporondon; azok közül négyet megnyert az FTC, további két döntetlen mellett egyet elveszített.
Nemcsák Károly nem örül a külföldre szerződöttek miatt.
Felmerül bennem a kérdés, hogy Robbie Keane nemzetközi porondon vajon miként pótolja a januárban távozókat, Varga Barnabást és Tóth Alexet? Védősorunk minőségi játékosokból áll, Gróf Dávid kapus nemzetközi rutinja kiemelkedő, hátul pedig Mariano Gómez és Toon Raemaekers földön és légtérben is remek
– fogalmazott a színművész.
Nemcsák hozzátette, elöl van elég képzett támadó, hiszen Franko Kovacevic, Bamidele Yusuf és Lenny Joseph jó forma esetén e meccs végkimenetelét döntheti el.
Az külön öröm számomra, hogy Mohammed Abu Fani visszanyerte jó formáját, forintos labdákat osztogat, és a labdaszerzésből is kiveszi a részét. Remélem, Keane a kezdőcsapatban számít rá
- tette hozzá a Jászai Mari-díjas színművész.
Öt hiányzó
Per-Mathias Högmo, a Sasok becenevű Ludogorec norvég mestere a klub sajtószolgálatának kijelentette: a Fradi elleni legutóbbi 1-3, 0-3 és 0-0 nem kellemes, izgatottan várja az első 90 percet. Másrészt amiatt is ideges, hogy három embere – Matheus Machado, Yves Erick Bile, Aguibou Camara – sérült, további kettő, Dinis Almeida, Pedro Naressi pedig eltiltás miatt hiányzik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.