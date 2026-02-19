Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhagyta Liverpoolt Szoboszlai Dominik, Londonban látták a focistát

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 19:00
liverpoolMohamed Szalah
London egyik ikonikus áruházában járt a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik most sem vetette meg a luxust.

Vasárnap délután (15:00, Tv: Match 4) rendezik a Nottingham-Liverpool angol bajnoki mérkőzést, addig pedig volt idejük a Vörösöknek egy kis feltöltődésre. Mivel a csapat egyenes ágon bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, a hét közben nem várt rájuk tétmeccs, így az edzések mellett a kikapcsolódásra is maradt idő. Szoboszlai Dominik és közeli barátai ezt kihasználva elhagyták Liverpoolt és egy rövid londoni kiruccanást tettek, ellátogattak a brit főváros egyik legpatinásabb luxusdivatházába.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is Londonban vásároltak
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is Londonban vásároltak Fotó: Andrew Powell

Szoboszlai Dominik újra luxusüzletben bukkant fel

A magyar válogatott csapatkapitánya a minap egy fotósorozatot osztott meg közösségi oldalán. A képek között edzésen készült pillanatok és baráti séták is helyet kaptak, ám az egyik fotó különösen felkeltette a figyelmet: Szoboszlai egy luxusüzletben pózol.

Az éles szemű rajongók gyorsan beazonosították a helyszínt: London egyik legismertebb és legelőkelőbb áruházáról, a Harrods-ról van szó, azon belül is az olasz prémium márka, a Ermenegildo Zegna butikjáról. Szoboszlai Dominik ezzel ismét magasra tette a lécet stílus terén is. A Zegna ugyanis nem a visszafogott árairól ismert: egy velúrcipő ára meghaladhatja az 565 ezer forintot, míg egy elegáns kabát akár a 2 millió forintos kategóriába is eshet.

Szoboszlai Dominik hatodik fotóján látható a Zegna üzletben:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu