Elhagyta Liverpoolt Szoboszlai Dominik, Londonban látták a focistát

Vasárnap délután (15:00, Tv: Match 4) rendezik a Nottingham-Liverpool angol bajnoki mérkőzést, addig pedig volt idejük a Vörösöknek egy kis feltöltődésre. Mivel a csapat egyenes ágon bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, a hét közben nem várt rájuk tétmeccs, így az edzések mellett a kikapcsolódásra is maradt idő. Szoboszlai Dominik és közeli barátai ezt kihasználva elhagyták Liverpoolt és egy rövid londoni kiruccanást tettek, ellátogattak a brit főváros egyik legpatinásabb luxusdivatházába.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is Londonban vásároltak Fotó: Andrew Powell

Szoboszlai Dominik újra luxusüzletben bukkant fel

A magyar válogatott csapatkapitánya a minap egy fotósorozatot osztott meg közösségi oldalán. A képek között edzésen készült pillanatok és baráti séták is helyet kaptak, ám az egyik fotó különösen felkeltette a figyelmet: Szoboszlai egy luxusüzletben pózol.

Az éles szemű rajongók gyorsan beazonosították a helyszínt: London egyik legismertebb és legelőkelőbb áruházáról, a Harrods-ról van szó, azon belül is az olasz prémium márka, a Ermenegildo Zegna butikjáról. Szoboszlai Dominik ezzel ismét magasra tette a lécet stílus terén is. A Zegna ugyanis nem a visszafogott árairól ismert: egy velúrcipő ára meghaladhatja az 565 ezer forintot, míg egy elegáns kabát akár a 2 millió forintos kategóriába is eshet.

Szoboszlai Dominik hatodik fotóján látható a Zegna üzletben: